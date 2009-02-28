7 milyar liralık miras kavgası

İşadamı Faruk Yalçın'ın karısı Ülkü Yalçın eşinin ilk evliliğinden olan 4 çocuğunun baskısıyla, evden taşındığını ileri sürdü.



Ekonomist dergisinin 2008 listesinde Türkiye'nin en zengin 19'uncu işadamı olan, 2006'da da Forbes dergisinin "dünyanın en zenginleri" listesinde 746'ncı sırada yer alan Faruk Yalçın'ın ölümü, ilk eşinden olan çocuklarıyla ikinci eşini karşı karşıya getirdi.



Servetinin eşit dağıtılmasını vasiyet etmişti



Geçtiğimiz yıl 2 Aralık'ta yaşamını yitiren F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dayısı Faruk Yalçın'ın ilk eşi Ülküm Yalçın'dan İsmail, Ayşe, Osman ve Hatice isminde dört çocuğu var. 25 yıldır evli olduğu Ülkü Yalçın'dan da, Süreyya Yalçın adında bir kızı bulunan Yalçın, 4 milyar dolarlık servetin eşit dağıtılmasını vasiyet etmişti.



Ancak İsmail, Ayşe, Osman ve Hatice kardeşler, sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın'ın annesi Ülkü Yalçın'a "Miras dışı bırakılması" konusunda dava açtı. Beykoz Adliyesi'nde görülmeye başlayan dava ile ilgili konuşan Ülkü Yalçın'ın avukatı Aslı Gökahmetoğlu, karşı dava açtıklarını belirterek, "Faruk Bey ile Ülkü Hanım hiçbir zaman ayrı kalmadılar. Ülkü Hanım Faruk Bey'in diğer eşinden olan çocuklarıyla hiçbir zaman sorun yaşamadı" dedi.



“Böyle bir belge yok”



Avukat Gökahmetoğlu, Yalçın kardeşlerin, Ülkü Yalçın'ın eşi hayattayken mirastan pay almayacağına dair imzaladığını iddia ettikleri bir evrak sunduklarını, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



“Türk adaletine güveniyorum”



Bu arada hukuki süreç devam ederken, Yalçın kardeşlerin baskısı sonucu İstanbul Kanlıca'daki evinden çıkmak zorunda kaldığını savunan Ülkü Yalçın'ınsa, "Daha fazla dayanamayacağım. Sürekli huzursuzluk" diye dert yandığı ve Süreyya Yalçın'ın Suadiye'deki dairesine taşındığı öğrenildi. Yalçın konuyla ilgili olarak, "Türk adaletine güveniyorum" demekle yetiniyor.

