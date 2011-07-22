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Yaşam

7 metreden bir karış suya atladı

Bursa’da profesyonel dalgıç Turcan Bayramoğlu, dibinde yarım metre su bulanan 7 metrelik havuza atlayınca yaralandı.

22 Temmuz 2011 03:00

T24 - Bursa’da profesyonel dalgıç Turcan Bayramoğlu, dibinde yarım metre su bulanan 7 metrelik havuza atlayınca yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından havuzdan çıkartılan Bayramoğlu, hastaneye kaldırıldı.


7 metreden bir karış suya atladıMerkez Yıldırım İlçesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ne gelenlerin balık tutması için yapılan 7 metrelik
 
havuzun işletmecisi olan üç yıldızlı profesyonel dalgıç 22 yaşındaki Turcan Bayramoğlu, havuzda rutin temizlik işlemi yapmak istedi. Havuzun dibindeki tahliye borularındaki arızayı onarmak isteyen Turcan Bayramoğlu, yarım metre su bulunan havuza daldı. Bayramoğlu havuzun dibindeki beton zemine çakıldı. Belinde ve kolunda kırıklar olan Turcan Bayramoğlu’nu kurtarmak için Sivil Savunma ve 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu.  

Sivil Savunma ekiplerinin havuza indirdikleri plastik sedyeye konulan Bayramoğlu, halatlarla havuzun çıkarıldı. Hemen ambulansa alınan dalgıç, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


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