T24 LogoT24 Logo
Spor

7 Mart Çarşamba DHA SPOR gündemi

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ, TÜRK FUTBOLUNU MASAYA YATIRDI ERDAL TORUNOĞLULLARI: "DÖRT BÜYÜKLERİN MENAJERE İHTİYACI YOK" "YÖNETİCİLERLE MENAJERLER İÇLİ DIŞLI OLMAMALI" "MENAJERLER MİLLİ TAKIMLARDA SÖZ SAHİBİ OLUYOR" "İŞ ADAMI YÖNETİCİ DEVRİ KAPANMALI" "KULÜP

07 Mart 2018 12:57

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ, TÜRK FUTBOLUNU MASAYA YATIRDI

ERDAL TORUNOĞLULLARI: \"DÖRT BÜYÜKLERİN MENAJERE İHTİYACI YOK\"

\"YÖNETİCİLERLE MENAJERLER İÇLİ DIŞLI OLMAMALI\"

\"MENAJERLER MİLLİ TAKIMLARDA SÖZ SAHİBİ OLUYOR\"

\"İŞ ADAMI YÖNETİCİ DEVRİ KAPANMALI\"

\"KULÜPLERİ PROFESYONELLER YÖNETMELİ\"

\"YABANCI TRANSFERİNE YAŞ KOTASI GETİRİLMELİ\"

\"YURT DIŞINA KAÇ SENEDE BİR FUTBOLCU GÖNDERİYORUZ ?\"

\"BİR ELİN BEŞ PARMAĞINI DOLDURACAK BAŞARIMIZ YOK\"

\"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK\"

 

(ÖZEL) MİLLİ KARATECİYİ MAÇ LİSTESİNE YAZMAYI UNUTTULAR!..

KAFİLE İLE İSPANYA\'YA GİTTİ AMA YARIŞAMADAN GERİ DONDÜ!..

 

* Darüşşafaka\'nın dünyaca ünlü koçu David Blatt, Amerika\'da yarım kalan işleri olduğunu söyledi

 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Son 16 Turu -

22.45 Manchester City - Basel (4-0)

22.45 Tottenham - Juventus (2-2)

 

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ

17.00 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SPOR TOTO 1. LİG

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)

16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

BASKETBOL

- FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 -

22.00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan

22.30 JSF Nanterre - Banvit

- Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final -

20.30 Fenerbahçe - Uniqa Sopron

22.00 Bourges Basket - Yakın Doğu Üniversitesi

- Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final -

22.30 Spar Citylift Girona - Galatasaray

 

VOLEYBOL

- Efeler Ligi -

16.00 Ziraat Bankası - İstanbul BBSK

18.30 Halkbank - Afyon Bld. Yüntaş

18.30 Arkas Spor - Maliye Piyango

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

19.00 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediye

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ TÜRK FUTBOLUNU MASAYA YATIRDI ERDAL TORUNOĞLULLARIBÜYÜKLERİN MENAJEREYOK" "YÖNETİCİLERLE MENAJERLERDIŞLI OLMAMALI" "MENAJERLER MİLLİ TAKIMLARDA SÖZ SAHİBİ OLUYOR" "İŞ ADAMI YÖNETİCİ DEVRİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24