7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin programı belli oldu

7. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-16 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmada önemli bir misyon üstlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl 7’inci kez düzenlenecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin basın toplantısı bugün İstanbul’da yapıldı.

Malatya Valisi ve festivalin onursal başkanı Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin başkanı Ahmet Çakır, festival direktörü Suat Köçer, ulusal jüri başkanı Hülya Koçyiğit, program direktörü ve uluslararası program koordinatörü Alin Taşçıyan ve Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin’in yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubunun katıldığı toplantıda, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu’nda finale kalan 12 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile Malatya halkını bekleyen sürprizler anlatıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Türk sinemasına ve Malatya’ya katkılarının çok büyük olduğunu ifade ederken, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise festivalin Malatya’da gelecek vadeden, ilk günden beri gelişen ve var olan kültürü geleceğe taşıdığını söyledi. Çakır ayrıca, festivali ulusal ve uluslararası platformlarda daha da yükseltmek için destek ve katkılarını sürdüreceğini dile getirdi.



7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer de bu yıl festival olarak başlattıkları yeniliklerden ve program içeriğinden bahsetti.

Başkanlığı Hülya Koçyiğit üstlendi





7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki “Ulusal Jüri Başkanlığı”nı usta oyuncu Hülya Koçyiğit üstlendi. Basın toplantısında Koçyiğit, ulusal kısa ve uzun metraj yarışmaya hak kazanan filmleri açıkladı.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde yarışmaya hak kazanan filmler şöyle:

Ulusal uzun metraj



Buğday / Semih Kaplanoğlu



Daha / Onur Saylak



Eksi Bir / Orhan Oğuz



İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer



Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü



Murtaza / Özgür Sevimli



Sarı Sıcak / Fikret Reyhan



Sessizliğin Kardeşleri / Taylan Mintaş



Sofra Sırları / Ümit Ünal



Taş / Orhan Eskiköy



Yüzleşme / Nejla Demirci



Zer / Kazım Öz

Ulusal kısa metraj



Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan



Uzaktaki Yakınlar / Durmuş Soykut



Kot Farkı / Ayris Alptekin



Almadovar Teorisi / Halit Eke



Kuyu / Rıdvan Yavuz



Penaber /Ramazan Kılıç



Toprak / Onur Yağız



Av Dönüşü / Recep Çavdar



Kurban / Muzaffer Mehmet Çağlar



Vadi / Can Erkan



Kötü Kız / Ayçe Kartal



Bir İş Görüşmesi Hikayesi / Alkım Özmen

Uluslararası uzun metraj





The Blockage / Mohsen GHARAEI



Centaur / Aktan Abdykalykov



Pomegranate Orchard / Ilgar Najaf



Pela Janela / Caroline Leone



Dede / Mariam Khatchvani



Cargo / Gilles Coulier



Son Of Sofia / Elina Psikou



Buğday / Semih Kaplanoğlu



Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk



Daha / Onur Saylak



Madari / Roqiye Tavakoli



Life and Nothing More / Antonio Méndez Esparza

Uluslararası kısa metraj





Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan



Hofre Moshtarak / Asma Ebrahimzadegan



Ses / Darioush Najafi Gol (Arturan)



Misappropriation / Ana Maria Ferri



Night guest / Ziregul Kubandıkkızı



Nest / Ünal Altunyaymak



Summer time with my mother / Diana Lu



Arin / Mizgin Müjde Arslan



Odnogo razu v Odesi / Vladek Zankovsky



Verge / Selman Nacar

“Malatya Film Platformu' finalistleri belli oldu



7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilki yapılacak Malatya Film Platformu’nda finale kalan 12 proje de belli oldu.

Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin, Platform kapsamında Centre for Cinematographic Scripts (CÉCI)’nin kurucularından ve Torino Film Lab kapsamında eğitim veren Fabienne de Aguado ile American History X’in yapımcısı John Morrissey, ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz ve Caractères Productions’ın kurucusu olan yapımcı Etienne de Ricaud’ı ağırlayacaklarını ifade etti.



Malatya Film Platformu finalistleri şöyle:

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü Finalistleri:





1. Amerika Otobüsü/Derya Durmaz



2. Ali'nin Tabiatı/Levent Çetin



3. Ceviz Ağacı/Faysal Soysal



4. Julia'ya Aşık Olmak/Alp Kamber



5. Kaplumbağa Terbiyecisi/Orhan İnce



6. Okul Traşı/Ferit Karahan

TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü Finalistleri:





1. Anadolu Parsı / Orçun Köksal



2. Kapan / Seyid Çolak



3. Mavzer / Fatih Özcan



4. Asi Ve Mavi / Ruhi Karadağ



5. Birlikte Öleceğiz / Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş



6. Yurt / Nehir Tuna

Festival onur ödüllerinin sahipleri





7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin festival direktörü Suat Köçer, geçtiğimiz yıl ertelenme sebebiyle sahiplerine verilemeyen Onur Ödüllerini bu yıl takdim etme kararı aldıklarını açıkladı.

Bu yılki festivalin Onur Ödülleri, rol aldığı pek çok önemli filmle hafızalara kazınan, usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam’a ses katan Belkıs Özener, duruşu ve filmleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen ve sinema yolculuğunda 40. yılını kutlayan usta yönetmen Mesut Uçakan’a verilecek.