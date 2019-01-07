7 Kürt partisi ittifak konusunda HDP'yle anlaştı: Kürt halkının ulusal birliği için tarihsel bir adım

Halkların Demokratik Partisi (HDP), DDKD, Azadi Hareketi, İnsan ve Özgürlük Partisi, PDK, KKP-T, PDK ve DBP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde ittifak kararı aldı. HDP ve Kürt partileri ittifakı, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda okunan ortak deklarasyonla kamuoyuna duyurdu.

7 Kürt partisi seçime HDP çatısı altında gireceğini deklare etti. Deklarasyonun Kürtçesini PDK Başkanı Sertaç Bucak, Türkçesini HDP Eş Başkanı Pervin Buldan okudu.

Buldan, "Bugün burada bu açıklayacağımız ittifakla Kürt halkının ulusal birliğine hizmet edecek tarihsel bir adım atmış olacağız" dedi.

Halkın beklentisinin de ittifak olduğunu söyleyen Buldan, "Ulusal birlik halkımıza borcumuzdur. Qazî Mihemed'den, Mele Mustafa Barzani’ye, Mazlum Doğanlara, Vedat Aydınlara borcumuzdur. Onların bizlere bırakmış olduğu değerli mirasa borcumuzdur. Bu mirasa sahip çıkmak bizim görev ve sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu.

İşte seçim deklarasyonunun tam metni:

“Yerel Seçimler, genel olarak yerel iktidar ve demokrasinin temel birimleri olmaları nedeniyle biz Kürtler için zaten önemliydi. 31 Mart 2019 özelinde ise Yerel seçimler aşağıdaki belli başlı nedenlerle daha fazla önem kazandı.

I - Başkanlık sistemine geçişle birlikte Meclis’in işlevsizleştirilmesi nedeniyle yerel yönetimlerin öneminin daha artmış olmasından;

II - İktidarıyla, muhalefetiyle, Türkiye sistem partilerinin, halkımıza yönelik geliştirdikleri planlı algı operasyonu ile zihinlerde “sandığa gitsem de gitmesem de fark etmiyor, nasıl olsa kayyum atanacak” algısı yaratılarak halkı siyasetten ve sandıktan soğutmak istemelerine, yani adrese teslim misali açıklamalarla Kürt siyasetinin ve halkımızın hedef alınmasının ötesinde adeta sinir uçlarıyla oynanıyor olmalarından;

III - MHP ve lideri Bahçeli’nin, Yerel Seçimlerde Kürdistan’a ve Kürtlere yönelik; “eğer Kayyum yerlerini tekrar alırlarsa bazı talepleri derinleşecek. Bu da Türkiye'yi başka bir noktaya doğru götürür. Bunun önlenmesi için de aşiretleri devreye sokalım”, yani Kürt kaybetsin ben de (MHP) kaybedeyim ama Türk devleti kazansın formülünde ısrar ediyor olmasından;

IV –Başkanlık sistemine geçişle giderek tek adam rejimine dönüşmeye başlayan AKP iktidarının, demokratik meşru seçim sürecinde halkların iradesiyle aşılabilmesi için Kürdistani geniş yerel seçim ittifakının yaratılmasının kendini dayatıyor olmasından hareketle;

İttifakımız şunları, Kürdistan-Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurur;

a – İmzası bulunan parti ve hareketlerimiz, Yerel seçimlerde Kürdistani Seçim ittifakını oluşturduğunu ve seçimlere HDP çatısı altında katılacaklarını ilan eder.

b – Halkımızın iradesini yeniden gasp etmede ısrar eden Cumhur İttifakının, “Kürde kaybettir, kaybet” formülüne karşı, “Kürdistani seçim ittifakı; halkımız kazansın, ittifakımız kazansın, biz partiler kazanalım” formülüyle hareket ederek yerel seçimlerde daha etkin sonuçlar almayı hedefliyoruz.

c- Kürdistani yerel seçim ittifakıyla Kürdistan’daki sivil demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve canlanmasına katkı da bulunmak için çaba harcayacağız. Ve önemlisi halkımızın ulusal değer ve kazanımlarına yönelik saldırıları, birlikte sivil demokratik zeminde göğüsleyeceğiz.

d –Yerel seçim ittifakı ile parti ve hareketlerimiz ve esas olarak da halkımız arasında ulusal demokratik işbirliği kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak ve “Kürt partileri aralarında ittifak yaratamaz” anlayışını, halkımızın özlemleri doğrultusunda şimdilik yerel seçimlerle sınırlı da olsa aşmak istiyoruz. Cumhur İttifakı (AKP-MHP), gerek “devletin bekası” gerek parti çıkarları adına “küsme lüksümüz yok ittifak yapıyoruz” diyor ve anlaşıyorsa; Kürt parti ve hareketlerimiz olarak bizde ayrılıklarımızı geri çekip ortak paydalar üzerinde yerel seçimlerde ortaklaştığımızı ilan ediyoruz.

e - Önemlisi, en birleştirici paydamız, halkımızın yaşamsal acil ulusal talebi olan ana dilde eğitim-öğretim başta gelmek üzere kendi ulusal kaderini tayin hakkı için mücadelenin bizi ortaklaştıran en büyük unsur olduğunun bilinciyle, belediyelerde ulusal demokratik duruş kadar; yerelde halkımıza hizmet götürmek üzerinden hareket edeceğiz.

f – Yerel seçimlere ayrı katılmak isteyen Kürdistani partilerimizin kararlarını demokratik bir hak olarak görüp iradelerine saygı duyduğumuzu, bununla birlikte yukarıda özetlediğimiz özgün koşullar nedeniyle tüm partilerimizin 31 Mart seçimlerinde tek bir seçim ittifakı altında seçimlere katılmalarının tarihi öneminden hareketle son ana kadar diğer partilerimizle de ittifak arayış ve çağrımızı sürdüreceğiz.

g- Türkiye’de HDP’nin en geniş demokrasi güçleriyle yerel seçim ittifakı kurmasını önemsiyoruz.

HDP ile ittifak kararı alan parti ve hareketler şöyle:

Kürdistan İslami Hareketi (AZADÎ)

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP),

Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD),

Halkların Demokratik Partisi (HDP),

İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA)

Partîya Komunîsta Kurdistan (KKP)

Platforma Demokrata Kurdistan PDK

Partîya Demokrata Kurdistanê -Türkiye PDK-T



