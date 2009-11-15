7 kişiyi taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

T24 - Antalya'nın Alanya ilçesinde 300 metrelik uçuruma yuvarlanan pikaptaki 7 kişiden, 6'sının cesedine ulaşıldığı bildirildi.



Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, Eyüp Güller'in kullandığı aracın akşam saatlerinde yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandığı haberi üzerine, başlayan arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Çalışmalar çerçevesinde bazı köylülerle bir askerin iple uçurumun dibine indiğini aktaran Doğan, ''Arkadaşlarımız ne yazık ki Eyüp Güller (50), kardeşi Murat Güller (46), Murat Güller'in eşi Rabia Güller (43), babaları Hasan Güller (75), Eyüp Güller'in eşi Perihan Güller (45) ile bir çocuk cesedine ulaştılar. Araçta bulunduğu bildirilen bir çocuğa ise henüz ulaşılamadı'' dedi



Uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü Eyüp Güller'in oğlu Uğur Güller, babasıyla kazadan bir saat kadar önce telefonla görüştüğünü belirterek, ''Bana köye döneceklerini söylemişti. Araçta babamın yanı sıra dedem, amcam, annem, yengem, kardeşim ve amcamın kızı varmış'' şeklinde konuştu.