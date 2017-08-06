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Yaşam

7 kişinin yaralandığı kazaya, ilk müdahale CHP’li doktor vekilden

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, bir düğün konvoyunun kaza yapması üzerine araçlarından inerek ambulans gelenek kadar ilk müdahalede bulundu

06 Ağustos 2017 19:32

Ankara’dan, Yozgat Bahadın Kültür Şenliği’ne konuşmacı olarak katılmak üzere yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ile  CHP İstanbul Mileltvekili Doktor Ali Şeker, Yozgat Bahadın Kültür Şenliği’ne konuşmacı olarak katılmak üzere Ankara’dan Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne hareket etti.

Altıok ve Şeker, geçtikleri güzergahta bir düğün konvoyunun kaza yapması üzerine durdurdukları araçlarından inerek, yaralılara müdahalede bulundu.

7 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahaleyi Milletvekili Ali Şeker ve Zeynep Altıok ambulanslar gelene kadar yaralılarla kaldı.

Olay yerine ambulansların gelmesi sonrası milletvekilleri araçlarına binerek Bahadın Kültür Festivali’ne katılmak üzere devam etti.

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