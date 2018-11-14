7 kişinin ölümüne yol açan firari sürücüye eşi boşanma davası açtı

Şeyda AŞATIRKAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, trafik kazası sonucu aynı aileden 7 kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan halen firari olan Adnan Özdemir’in (46), 23 yıllık eşi Gülten Özdemir (45) boşanma davası açtı. Gülten Özdemir boşanma dilekçesinde, 500 bin TL tazminat ve 6 bin TL nafaka talep ederek, kazadan dolayı utandığını, sokağa çıkamaz olduğunu söyleyerek, bunalıma girdiğini belirtti.

Kaza, geçtiğimiz 25 Mart Pazar günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Özdemir kullandığı 38 KY432 plakalı araçla, Malatya\'dan Kayseri yönüne seyretmekte olan Mehmet Üzümün kullandığı 38 E4730 plakalı otomobili sıkıştırdı. Otomobil Malatya\'ya cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8) ile kardeşleri Mustafa (29) ve Soner Üzüm (27) yaşamını yitirdi. Üzüm ailesi fertlerinin cenazeleri, 26 Mart\'ta, Sarız ilçesine bağlı İncedere Mahallesi\'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan sürücünün kız kardeşi Kader Üzüm (20) ise hastanede 8 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

KAZADAN SONRA GÜRCİSTAN\'A KAÇMIŞ

Kazanın ardından kayıplara karışan kanepe imalatçısı Adnan Özdemir\'in, olaydan 30 saat sonra Artvin\'e ulaşarak Sarp Sınır Kapısı\'ndan yaya olarak Gürcistan\'a geçtiği emniyet tarafından tespit edildi. Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce firari Adnan Özdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, \'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\' suçundan dava açılmasına karar verildi. Davanın ilk duruşması, 15 Kasım\'da görülecek.

EŞİNİ DE GÜRCİSTAN’A KAÇIRMIŞ, DARP ETMİŞ

Gülten Özdemir, Gürcistan\'da bulunan ayrı yaşadığı firari eşinden boşanmak için dava açtı. Gülten Özdemir\'in mahkemeye avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

\"Müvekkil Gülten Özdemir 23 yıllık evli ama 2017 yılından beri ayrı yaşıyor ve davalı eşin sürekli alkol ve uyuşturucu madde aldığını ve defalarca darp ettiğini beyan eder. Davalı elim bir trafik kazası yapmış, aynı aileden 7 kişinin öldüğü kazanın şüphelisi olarak aranmakta olan eş, müvekkili arayarak ‘kardeşlerim gelecek sana ihtiyacım var.’ diyerek müvekkili çağırmış, nereye gittiğini dahi bilmeden yurtdışına götürmüş daha sonra yine darp ederek Türkiye’ye göndermiştir. Zaten fiilen ayrı olsalar da son yaşanan elim olaydan sonra buhrana girmiş ve hukuken bitmesi için bu davayı açmıştır. Müvekkilim yaşamış olduğu travmaların bir nebze olsun hafifletilmesi için 250 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat talebimiz mevcuttur. Müvekkil hem maddi hem manevi olarak yıkılmıştır. Sokağa çıkamaz hale gelmiştir. Eşinin hem kendisine hem çevresine yaptıklarından utanç duymaktadır. 6 bin TL tedbir nafakasını talep ederiz.\"

KONSOLOSLUK ARACILIĞIYLA DAVETİYE

Özdemir\'in açtığı boşanma davasının ilk duruşması firari olan Adnan Özdemir\'e konsolosluk yoluyla duruşmaya katılması için yazı yazılmasına karar verilerek ertelendi.

Adnan Özdemir\'in taksirle adam öldürmek ve yaralamaya neden olmak suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması ise Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek.



FOTOĞRAFLI