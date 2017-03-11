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7 kişinin öldüğü helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bilecik'e gitmek üzere yükselen helikopter 11:20'de kuleye çarparak düşmüştü

11 Mart 2017 15:19

İstanbul Beylikdüzü'nde 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

 

Ne olmuştu?

 

Bilecik'in Bozhöyük ilçesine gitmek üzere saat 11.15'te Atatürk Havalimanı'ndan havalanan helikopter, 11.20 sularında 250 metre yüksekliğindeki kuleye çarparak düştü. Kaza sonrası alev topuna dönen helikopterin pilotları Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut'la birlikte helikopterde bulunan 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, helikopterden sağ kurtulmanın imkânsız olduğunu ifade etti. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Topbaş, “Helikopter kazası yaşandı ve o kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve bağlı oldukları firmalara başsağlığı diliyorum” dedi.

Ezacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen Sikorsky S-76 tipi sivil helikopterde 2 pilot, 4 yabancı ve 1 Türk yolcu bulunurken, 4 yabancı yolcunun Rus vatandaşı olduğu belirtildi. Helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga'nın bulunduğu bildirildi.

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