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Spor

7 kişi daha gözaltına alındı, 'Azmettirici' araştırılıyor!

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi

20 Nisan 2018 19:33

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Yaşanan olayların planlı olma ihtimali nedeniyle soruşturma genişletilirken, olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yaralandığı olaylara ilişkin açılan soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturması Bürosu, olayların planlı bir organizasyon dahilinde gerçekleşme ihtimali nedeniyle  soruşturmayı derinleştirdi. 
AZMETTİRİCİ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Güneş\'in yaralanmasından sonra olayların bir anda farklı tribünlerde de meydana gelmesinin nedenini araştıran savcılık, buna neden olan bir azmettiricinin olup olmadığının tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu doğrultuda maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelenmek suretiyle olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için çalışmalara başlandı. 
7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şenol Güneş\'in yaralanmasına neden olan S.D. ile birlikte derbide yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan taraftar sayısı 8\'e yükselmiş oldu.

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