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Yaşam

7 kiloluk dev mantar görenleri şaşırttı

Denizli'nin Baklan ilçesinde bulunan mantarın yenilebilir olduğu belirtildi

04 Haziran 2016 02:11

Denizli'nin Baklan ilçesinde çiftçilik yapan Bayram Doğru, Beşparmak Dağı'nda yürüyüş yaparken dev mantar buldu.

Beşparmak Dağı'nda bu sabah yürüyüşe çıkan Bayram Doğru, dev bir mantar buldu. Doğru, mantarı yerinden sökerek ilçeye götürdü.

DHA'nın haberine göre; hayatında ilk kez dev mantar bulduğunu söyleyen Doğru, herkes gibi kendisinin de şaşkın olduğunu söyledi.

Tartılan mantarın 7 kilo 404 gram ağırlığında olduğu belirlendi. Bayram Doğru, dev mantarı çevresine de dağıtıp pişirerek tüketeceklerini söyledi.

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