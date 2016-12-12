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15 Temmuz Darbe Girişimi

7 kaymakam ‘FETÖ’den tutuklandı

Daha önce de 12 kaymakam tutuklanmıştı

12 Aralık 2016 21:08

Tokat'ta haklarında 'FETÖ'den işlem yapılan  7 kaymakam, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Tokat’ta, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan  7 kaymakam, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasıyla ilgili olarak 100'üncü dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu 32 kişi ifadeleri alınmak üzere kente çağrıldı.

Kente gelen 21 kaymakam ve 1 kaymakam adayı 22 kişinin ise ifadeleri alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan 22 kişiden 7'si tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha önce de 101'inci dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 43 kaymakamdan 12'si tutuklanmıştı.

Toplamda tutuklu sayısı 19'a yükseldi. 'FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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