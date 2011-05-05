7 kattan düştü, yürüyerek ambulansa bindi!

T24

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Pazar Sokak'ta 7 katlı bir binanın çatısına su giderini sökmek için çıkan 24 yaşındaki inşaat ustası Can Söylemez, çatının çökmesi sonucu 7. kattan düştü.

Önce binanın girişini yağmur ve kardan korunması için kapının üzerine monte edilen çatının üzerine raha sonra da beton zemine düşen Söylemez, hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansa yürüyerek binen Söylemez, kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi alındı.

Burnunda kırık olduğu öğrenilen Söylemez'in iç kanama riskine karşı bir süre hastanede tutulacağı bildirildi.

Söylemez'in arkadaşı Ejder Aydınalp, ''Can, çatının üzerine çıktıktan sonra çatı çürüdüğü için 7. kattan yere düştü. Üzgünüz'' dedi.