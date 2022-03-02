7. kattan 'düşen' Sedefnur Çağlar yoğun bakımdan çıktı

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, 9 Ocak gecesi polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Bir süre sonra Sedefnur, sabah saatlerinde 7’nci kattaki dairenin balkonundan şüpheli şekilde düştü.

Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Soruşturma kapsamında polis memuru Ata ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. E.Ş. ile O.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ata ifadesinde, kendisi uyurken Sedefnur’un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

Vücudunda çok sayıda kırık olan, beyninde ödem oluşan Sedefnur yoğun bakımda uyutuldu. Sedefnur, beynindeki ödemin küçülmesinin ardından geçen hafta uyandırılmıştı. Önceki gün yoğun bakımdan çıkarılan Sedefnur kendisi için ayrılan odaya alındı.