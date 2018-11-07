7 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
15.00 Kadın Voleybol Takımı, HDI Sigorta ile Türk Telekom Stadyumu\'nda sponsorluk sözleşmesi imzalayacak
FENERBAHÇE
17.00 Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile futbolculardan Andre Ayew açıklamalarda bulunacak
17.30 Sarı lacivertli takım Anderlecht maçının hazırlıklarını tamalayacak
ANDERLECHT
18.30 RSC Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak
19.00 Anderlecht, Fenerbahçe maçınının hazırlıklarını noktalayacak
BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah beyazlı takım Belçika\'ya gidecek
21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
21.30 Siyah beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını tamamlayacak
GENK
12.45 Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak
15.30 Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak
ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.55 CSKA Moscow - Roma
20.55 Valencia - Young Boys
23.00 Bayern München - AEK Atina
23.00 Benfica - Ajax
23.00 Lyon - Hoffenheim
23.00 Manchester City - Shakhtar Donetsk
23.00 Viktoria Plzen - Real Madrid
23.00 Juventus - Manchester United
BASKETBOL
- EuroCup -
22.00 BC Andorra - Galatasaray
20.00 Tofaş - ALBA Berlin
- FIBA Şampiyonlar Ligi -
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Virtus Bologna
22.30 Sidigas Avellino - Banvit
- Euroleague Kadınlar -
19.30 Fenerbahçe - Sopron Basket
21.00 Carolo Basket - Hatay BŞB
- FIBA Avrupa Kupası -
19.00 İstanbul BBSK - Donar Groningen
20.30 Pınar Karşıyaka - Spirou Charleroi
22.00 Leiden Basketball - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
- EuroCup Kadınlar -
16.00 OGM Ormanspor - ACS Sepsi-SIC
21.00 A3 Basket Umea - Çukurova Basketbol