T24 LogoT24 Logo
Spor

7 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 15

07 Kasım 2018 12:09

GALATASARAY
15.00 Kadın Voleybol Takımı, HDI Sigorta ile Türk Telekom Stadyumu\'nda sponsorluk sözleşmesi imzalayacak

FENERBAHÇE
17.00 Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile futbolculardan Andre Ayew açıklamalarda bulunacak
17.30 Sarı lacivertli takım Anderlecht maçının hazırlıklarını tamalayacak 

ANDERLECHT 
18.30 RSC Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak 
19.00 Anderlecht, Fenerbahçe maçınının hazırlıklarını noktalayacak

BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah beyazlı takım Belçika\'ya gidecek
21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
21.30 Siyah beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını tamamlayacak

GENK
12.45 Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak 
15.30 Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak 

ŞAMPİYONLAR LİGİ 
20.55 CSKA Moscow - Roma  
20.55 Valencia - Young Boys  
23.00 Bayern München - AEK Atina
23.00 Benfica - Ajax  
23.00 Lyon - Hoffenheim  
23.00 Manchester City - Shakhtar Donetsk
23.00 Viktoria Plzen - Real Madrid  
23.00 Juventus - Manchester United  

BASKETBOL
- EuroCup - 
22.00 BC Andorra - Galatasaray
20.00 Tofaş - ALBA Berlin

- FIBA Şampiyonlar Ligi - 
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Virtus Bologna
22.30 Sidigas Avellino - Banvit

- Euroleague Kadınlar - 
19.30 Fenerbahçe - Sopron Basket 
21.00 Carolo Basket - Hatay BŞB

- FIBA Avrupa Kupası - 
19.00 İstanbul BBSK - Donar Groningen
20.30 Pınar Karşıyaka - Spirou Charleroi
22.00 Leiden Basketball - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol

- EuroCup Kadınlar - 
16.00 OGM Ormanspor - ACS Sepsi-SIC
21.00 A3 Basket Umea - Çukurova Basketbol

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GALATASARAY 15Kadın Voleybol Takımı HDI SigortaTürk Telekom StadyumuFenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin KoemanAndre AyewSarıAnderlechtRSC Anderlecht Teknik Direktörü Hein VanhaezebrouckAnderlecht FenerbahçeSiyahBelçikaTeknik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24