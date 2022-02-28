7 işçinin yaşamını yitirdiği Hendek davasında karar: Fabrikanın iki patronuna 16 yıl, 3 ay hapis cezası verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 7 işçinin hayatını kaybettiği ve 127 işçinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Fabrikanın sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun’a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, davada yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt’a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı’ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk’e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın’a ‘Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 6 yıl 8’er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu’na ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ile Hasan Ali Velioğlu tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç Coşkun. ile Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt tutuksuz müşteki sanık Ahmet Çağrıcı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'u 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu'nu 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Öztürk, Asiye Angın, Aslı Bozkurt ve Ahmet Çağrıcı'yı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali Velioğlu'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanık Yaşar Coşkun'un bu halinin devamına hükmetti.

TIKLAYIN - 7 işçinin yaşamını yitirdiği Hendek davasında ek savunma yapan fabrika sahibi Yaşar Coşkun: Bize kumpas kurdular