7 işçi arızalı makine kurbanı

Muğla-Milas'a bağlı Güllük beldesinde Akfen Güllük Çevre ve Su yatırım ve İşletme A.Ş.’nin işlettiği atık su tesisinde 17 Haziran'da meydana gelen ve 7 işçinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. İşçilerin zehirlenerek hayatını kaybettiği iş yerinde çalışma güvenliği tedbirlerinin hiçbirinin alınmadığı, işçilerin havalandırma için kullanmaları gereken makinenin de 4 yıldır bozuk olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, olay günü işçilerden biri tıkalı olan deliği açmak için kuyuya indi. O sırada bir diğer işçi de kuyunun başında bekliyordu. Kuyuya inen işçiden haber alınamayınca üst kısımdaki işçi de kuyuya indi. İkinci işçi, de çıkamadı. Sonrasında 4 işçi daha peşi sıra kuyu indi ve hiçbiri çıkamadı. En son işletme müdürü Mutafa Öztürk kuyuya indi ancak Öztürk’ten de haber alınamadı.

Öztürk’ün yanı sıra kuyudaki 6 işçi, Yüksel Kum, Hasan Özgür, Mevlüt Özbakar, Serkan Miral, Fikret Özdemir ve Özcan Özkan’ın cansız bedenleri kuyudan çıkarıldı. Kuyudaki havayı temizlemesi gereken makinenin 4 yıldır bozuk olduğu ve 7 personelin hidrojen sülfür gazına ağır derecede maruz kalarak yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı

Konu ile ilgili soruşturma Milas Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor. Savcılığın talebi sonrası 6 kişilik bilirkişi heyeti olay ile ilgili görevlendirildi. Heyet 29 Temmuz’da raporlarını tamamlayarak savcılığa sundu.

Plastik kovayla topluyorlardı

Raporda, olayın yaşanmasına yol açan ihmaller ve eksiklikler birer-birer sıralandı. Rapora göre, olayın yaşandığı 2 nolu kuyudaki ızgarada biriken pisliklerin alınması için kullanılması gereken elevatör cihazı 4 yıldan beri arızalı durumdaydı. Keşif sırasında yapılan incelemede elevatörün ayak bağları kırık ve çalışmaz durumdaydı. 4 yıldır çalışmayan sistem bir kez tamir edilmişi ertesi gün yeniden arızalanmıştı. Elevatörün bozuk olması sebebi ile, ızgarada biriken pisliklerin temizlenmesi için işçilerden biri su geçirmeyen tulum giyerek kuyuya iniyordu. Eliyle topladığı pislikleri yukarıdan sarkıtılan 25 kilogramlık plastik dolduruyor, kuyu başındaki 2 işçi de kovayı yukarı çıkarıyordu.

Tesisteki ihmaller

Raporda, işyerinde tespit edilen eksiklikler şöyle sıralandı:

*Tesiste havalandırma sistemi yok, binada camlar kırık

*Bina dışında ve içinde iş güvenliği ile ilgili herhangi bir ikaz veya uyarıcı levha yok,

*Kuyu girişlerinde gazların tespitine ilişkin uyarıcı ve yasaklayıcı levha konulmadı,

*Gaz tehlikesi ve ölçümü için de herhangi bir aparat görülmedi,

*Kapalı kaplara girecek olan personele konu hakkında gerekli eğitimleri önceden almadı,

*Gaz ölçümleri ve havalandırma kontrolleri yapılmadı,

*İşyerinde çalışan personele maske, oksijen tüpü, gaz ölçüm aleti ve kişisel koruyucu donanımlar verilmedi,

*İşveren tarafından işyeri güvenliği tedbirleri alınmadı,

İşletme müdürü bilgisiz ve tecrübesiz

Raporda, işçilerin, iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimden geçirilmediği belirtilerek, işletme müdürü ile ilgili çarpıcı bir bilgiye yer verildi. Kuyuya en son giren kişi olan İşletme Müdürü Mustafa Öztürk, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2 yıllık Sosyal Bilimler bölümünde okudu. Öztürk, mesleki hiçbir eğitim almadı bilgi ve tecrübesi de yoktu.

Kazadan sonra göz boyama tedbirleri

Raporda, 7 kişinin öldüğü olay sonrası işyerinde bir takım fiziki değişiklilere gidildiğine işaret edildi. “Gaz Ölçümü Yapılmadan Girilemez” ibareli bir uyarı levhası asıldı, kilitli dolaba gaz ölçüm cihazı konuldu. Dış kapı ve iç kuyu saç kapakları yeniden siyah boya ile boyandı ve çevreye ikaz tabelaları asıldı. Raporda ayrıca, keşif günü yapılan tespitlerde olmayıp daha sonra getirilen ve bina içersine konulan spiral hortumlu seyyar bir havalandırma cihazının görüldüğü belirtildi.

Bozuk cihaza naylon bakım faturası

Raporda ayrıca, olay sonrası işveren tarafından savcılığa bir faturanı sunulduğu bilgisi yer aldı. Faturanın, elevatör sisteminin bakım gördüğüne ilişkin olduğu bildirildi. Ancak heyette yer alan bir bilirkişin tekrar olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, söz konusu faturanın merdiven altında yapılan kaynağa ilişkin olduğu belirlendi.

Raporda, olayda sorumlu olan kişi ve kurumlar tek tek sıralandı Buna göre Akfen Güllük Çevre ve Su yatırım ve İşletme A.Ş. asli kusurlu sayıldı. İşverenin mevzuat hükümlerine ve iş sözleşmelerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemi almamakla suçlandı. Güllük Belediyesi, İller Bankası havalandırma sistemi olmayan tesisteki eksiklikler nedeni ile tali kusurlu görüldü. Raporda, ölen işletme müdürü Mustafa Öztürk de tali kusurlu olarak yer aldı.

Bilirkişi raporunu ortaya çıkması ile birlikte, işçi avukatları, sorumlu görülen kişi ve kurum yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.