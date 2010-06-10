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Yaşam

7 ildeki operasyonda 7 ton at-eşek eti ele geçirildi!

Operasyon Mersin Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Mersin Jandarma Komutanlığınca 11 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 7 ton 176 kilogram bozuk at ve eşek eti ele geçirildi.


Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda, H.T. liderliğinde ''organize suç örgütü kurma, bozulmuş at ve eşek etlerini sucuk, kavurma, kıyma ve et olarak piyasaya sürme, halkın sağlığını tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme ve organize suç örgütüne üye olma'' şüphesiyle S.Y, Ş.C, M.G, H.K, M.Y, C.Ç, H.E, Ö.T, A.T, M.B, A.A, Ö.B, M.Ö, A.G, Y.T, S.Ş. ve S.T. yakalandı.


İstanbul, Mersin, Adana, Hatay, Antalya, Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kars ve Muğla'da önceden belirlenmiş yerlere farklı tarihlerde düzenlenen 12 operasyonda toplam 7 ton 176 kilogram bozuk at ve eşek eti ele geçirildi.


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