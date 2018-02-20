7 ilde kalpazanlara operasyon: 20 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 20\'si tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sahte para basan şüphelilere yönelik 9 Şubat\'ta İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun\'da düzenlediği baskınlarda 31 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplam 5 milyon 200 bin lira sahte para, pompalı tüfek, 2 tabanca ile sahte kimlikler ve ehliyetler ele geçirmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20\'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 11\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SAHTE PARALARI PAZARLARDA, TAKSİLERDE, ARAÇ ALIM SATIMLARINDA ELDEN ÇIKARTIYORDU

Şüphelilerin sahte paraları, banka önlerinde maaş çeken yaşlı kişilere bozdurma bahanesiyle, anlaştıkları taksi sürücüleri aracılığıyla, semt pazarları ile oto pazarlarında elden çıkarttıkları öğrenildi.

(FOTOĞRAF)