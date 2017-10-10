7 ilde 'FETÖ' operasyonu; 70 asker için yakalama kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 30 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 40 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.