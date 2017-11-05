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15 Temmuz Darbe Girişimi

7 ilde ByLock operasyonu

Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı

05 Kasım 2017 03:54

Ağrı merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 'FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıkları tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'FETÖ' örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 02 Kasım günü Ağrı merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Van, Diyarbakır ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında polis, öğretmen, imam, memur, esnaf ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” denildi.

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