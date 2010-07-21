7 ilde 7 şehti uğurlandı

T24 - Hakkâri ve Van'da düzenlenen terör saldırılarında şehit olan 7 er, memleketlerinde toprağa verildi. Yedi farklı ilde düzenlenen törenlere pek çok kişi katılırken, terör lanetlenerek protesto edildi.



Hakkâri'nin Çukurca ilçesinmdeki terör saldırısında şehit olan piyade üsteğmen Çetin Aylar için memleketi Tokat'un Turhal ilçesinde tören yapıldı. Çaylı beldesi cemevinde yapılan törenin ardından şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı.



Yine Çukurca şehit olan askerlerden uzman onbaşı Samet Yılmaz için memleketi Manisa'da, Turgutlu'da düzenlenen törende terör protesto edildi.



Cenaze töreni öncesi MHP il teşkilatına asılan ve daha önce Aydın il MHP il binasından indirilmesi tartışma yaratan "Sen açıldıkça analarımız ağlıyor" yazılı parkart geçici olarak indirildi. Törenin ardından şehit Yılmaz toprağa verildi.



Hakkâri şehitlerinden piyade uzman çavuş Mesut Keklikçi için Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tören yapıldı. Törene katılan 5 bin kişi teröre lanet yağdırdı.



Şehit Ayhan Say için de memleketi Hatay'da da 10 bin kişi toplandı. 23 yaşındaki uzman çavuş Say, törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Bursa'daki tören piyade onbaşı Hakan Yutkun içindi. Şehit onbaşının cenazesi, Hamitler mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.



Bir yıl önce göreve başlayan ve şehit düşen uzman çavuş Turgay Yılmaz , Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişi terörü protesto etti.



Van'ın Gürpınar ilçesinde şehit olan Serdar Yeşilyurt ise Adana'daki törenin ardından toprağa verildi.





