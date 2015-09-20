7 Haziran'da milletvekili seçilen Galatasaray rektörü liste dışı kaldı

7 Haziran seçimlerinde görevinden istifa ederek AKP'den milletvekili olan Galatasaray Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga liste dışı kaldı.

Üniversitelerden istifa ederek AKP'den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yapan rektörlerden hiç birisi listelere giremedi. En dikkat çeken isim ise, 7 Haziran'da AKP'den aday olmak için Galatasaray Üniversitesi'nden istifa eden ve İstanbul milletvekili seçilen Prof. Dr. Ethem Tolga'nın bu sefer listelerde yer almaması oldu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Yunus Söylet, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Ünsal Ban, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Nihat İnanç, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Halil Mutlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Akmaz ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Burhanettin Uysal ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Ethem Tolga adaylık için istifa etti.

7 Haziran'da sadece Prof. Dr. Ethem Tolga AK Parti'den İstanbul 2. Bölge, 6. sıradan aday gösterilerek seçilirken, 1 Kasım seçimleri için hiçbir rektör listelere giremedi.