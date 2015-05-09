7 Haziran öncesi yüzde 4.62 oy kayıp!

Seçmen listeleri ile TÜİK ve YSK verilerinin karşılaştırılması sonucunda Aralık 2014 itibarıyla seçmenin 4.62’sine tekabül eden 2 milyon 467 bin 763 kişinin seçmen listelerinden düşürüldüğü belirlendi.

CHP’nin Bilgi İletişim Teknolojileri Merkezi (BİTEM) yurtiçi seçmen kütüklerinden oluşturulan sandık seçmen listelerini gelişmiş veri tabanında özel bir program kullanarak karşılaştırdı. 2007, 2009, 2010, 2011, 2014 ve 2015 dönemlerine ait tarama, sandık seçmen listelerinde ekleme veya düşürülme yapıldığını ortaya koydu.

7 yılda düşürüldü

Bugün gazetesinin haberine göre, YSK verileri karşılaştırılarak yapılan taramaya göre; 2007’de 6 milyon 168 bin 283, 2009’da 2 milyon 279 bin 383, 2010’da 2 milyon 373 bin 142, 2011’de 2 milyon 292 bin 82, 2014 yerel seçiminde 2 milyon 306 bin 97 ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 2 milyon 477 bin 811 kişinin seçmen listelerinden düşürüldüğü tespit edildi.

Raporda, “2007-2014 yurtiçi sandık seçmen listelerinden önemli sayıda seçmenlerin düşürüldüğü kesinleşmiştir” denildi. 7 yılda toplam 17 milyon 896 bin 798 seçmenin düşürüldüğü belirlendi.

1.7 milyon YSK’da yok

BİTEM, 31 Aralık 2014 tarihli TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) listeleri ile YSK listelerinin sonuçlarını ‘yaş aralıklarına’ göre de karşılaştırdı. TÜİK’in 31 Aralık 2014 tarihinde yayınladığı listelere göre, yurtiçi seçmen sayısı 54 milyon 922 bin 121. Aynı tarihli YSK listelerinde ise 53 milyon 310 bin 710 kişi görünüyor. Raporda, “81 il ve 957 ilçeye ait listelere göre; 1 milyon 785 bin 602 seçmen ADNKS’de olduğu halde YSK listelerinde yok. 174 bin 191 seçmen ise YSK listelerinde olduğu halde ADNKS’de bulunmuyor” denildi.

Seçmenin yüzde 4,62’si

Bu rakamlara, adresleri olmadığı için YSK’nın havuza aldığı 682 bin 161 seçmen eklendiğinde yurt içi seçmen sayısı 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle; 55 milyon 778 bin 473 kişiye ulaşıyor. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla seçmenlerin yüzde 4.62’sine tekabül eden 2 milyon 467 bin 763 kişinin listelerden düşürüldüğü kaydediliyor.

174 bin kişi nüfusta yok

Raporda YSK listelerinde olduğu halde ADNKS’de olmayan 174 bin 191 seçmen tespit edildi. Bu rakamın TÜİK’in 31 Aralık 2014’te ADNKS kayıtlarına göre Türkiye nüfusunu açıkladığı 77 milyon 695 bin 904 kişi içinde yer almadığı vurgulandı.

5 seçim hilesi

Rapora göre seçim hileleri:

1- Seçmenlerin listelerden düşürülmesi.

2- Sahte seçmen eklenmesi.

3- Sandık başı ve sandık çevresi hileleri.

4- İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanaklarına müdahale.

5- Seçim Bilişim Sistemi’ne dışarıdan müdahale.