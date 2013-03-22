7 hafta sonra kazandırdı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 26, 29, 31, 32, 40 ve 46 olarak belirlendi. 7 haftadır devreden oyunda 6 bilen bir kişi 14 milyon 245 bin lira kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi 14 milyon 245 bin 752 lira 20 kuruş ikramiye kazandı. Haftanın kazandıran numaraları 26, 29, 31, 32, 40 ve 46 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte, 5 bilen 162 kişi 5 bin 863 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 10 bin 95 kişi 101 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 215 bin 872 kişi 8 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Balıkesir-Bandırma'daki bir bayiden yatırdığı belirtildi.

Bu haftaki çekilişte, toplam 17 milyon 977 bin 684 lira 34 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 4 milyon 71 bin 199 lira 63 kuruş, KDV olarak 2 milyon 696 bin 212 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 1 milyon 507 bin 851 lira 72 kuruş aktarıldı.

Süper Loto oyunu 7 haftadır devrediyordu.