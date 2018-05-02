7 gündür gözaltında bulunan 3 ÖDP'li serbest

İzmir'de yedi gün gözaltında tutulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) MYK Üyesi Onur Kılıç, İzmir Balçova ÖDP Üyesi Necati Özdemir ile ÖDP Denizli İl Yönetim Meclisi Üyesi Cihangir Köroğlu İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

lk olarak Cihangir Köroğlu’nun yargılanmasına başlandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘tutuklama talebiyle’ mahkemeye sevk edilen Köroğlu, adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Ardından ÖDP MYK Üyesi Onur Kılıç ve ÖDP İzmir Balçova Üyesi Necati Özdemir adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Onur Kılıç ve Necati Özdemir adli kontrol olmaksızın serbest bırakıldı.