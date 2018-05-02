T24 LogoT24 Logo
Yaşam

7 gündür gözaltında bulunan 3 ÖDP'li serbest

Cihangir Köroğlu adli kontrol şartıyla, Onur Kılıç ve Necati Özdemir ise adli kontrol olmaksızın serbest bırakıldı

02 Mayıs 2018 22:23

İzmir'de yedi gün gözaltında tutulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) MYK Üyesi Onur Kılıç, İzmir Balçova ÖDP Üyesi Necati Özdemir ile ÖDP Denizli İl Yönetim Meclisi Üyesi Cihangir Köroğlu İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. 

lk olarak Cihangir Köroğlu’nun yargılanmasına başlandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘tutuklama talebiyle’ mahkemeye sevk edilen Köroğlu, adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Ardından ÖDP MYK Üyesi Onur Kılıç ve ÖDP İzmir Balçova Üyesi Necati Özdemir adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Onur Kılıç ve Necati Özdemir adli kontrol olmaksızın serbest bırakıldı.

ETİKETLER

ödpgözaltıizmirserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24