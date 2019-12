7 günde yenilenin!

Sımsıkı bir karın, düzgün bacaklar... Kolay bir menü ve birkaç hareketle kendinizi 7 günde yenileyin!



Detoks nedir?



Detoks, sadece sıvı beslenerek, vücudun en çok enerji harcadığı işlem olan sindirimi mümkün olduğunca durdurarak, vücudun bu enerjiyi kendisini toksinlerden temizlemeye, hücrelerini tamir etmeye ve kendisini gençleştirmeye harcaması olarak tanımlanıyor. Bu şekilde hem bağışıklık sistemi güçleniyor hem de fazla kilolar ve su vücuttan atılıyor. Detoks programının ardından düzenli beslenmeye devam edersen ve belirli aralıklarla detoks yaparsan, hastalıklara karşı daha dirençli olabilirsin. Genelde hepimiz pazartesi yoğun bir tempoyla haftaya başladığımız için bu bir günlük detoksu salı günü yapmanı öneriyoruz. “Sadece sıvıyla beslenmeye dayanamam” dersen, çiğnenebilir seçenekleri tercih edebilirsin. Ama hep aynı doğrultuda ilerlemelisin. Bir öğün sıvı, bir öğün katı beslenmemelisin.



Detoksa hazırlık



Detoksunun başarılı olabilmesi için bunlara dikkat et:



- Detoksumuz seçilen bir gün öğlenden ertesi gün aynı saate kadar devam edecek. Yani salı günü saat 14.00’te detoksa başlanıyorsa, çarşamba yine 14.00’te bitecek. - Sıvı detoks yaparsan hiçbir şey çiğnememelisin, sakız bile! - Tanesiz sebze çorbaları limitsiz! Yağsız, tuzsuz ve ev yapımı olanları tercih edersen çok daha iyi olur. - Taze sıkılmış sebze suları (salatalık, domates, kereviz) ve taze sıkılmış meyve suları (elma, greyfurt, nar gibi) limitsiz. Portakal suyunu tercih etme. - 24 saat içinde en az 3 litre su içmelisin. - Gün içinde istediğin kadar bitki çayı tüketebilirsin. Kahve, siyah çay ve asitli içecekler kesinlikle yasak. - En geç saat 22.00’de uyumalısın. Öncesinde ılık bir duş ya da hafif bir müzik eşliğinde dinlenebilirsin. İstersen televizyon açmadan kitap okuyarak sakin bir akşam geçirebilirsin. - Ertesi sabah uyandığında 1–2 bardak taze sıkılmış sebze ya da meyve suyu iç. - Öğlene kadar sebze çorbasından istediğin kadar içebilirsin.



Kahvaltı



2 büyük bardak su ile güne başla.

Sıvı detoks: Bir bardak taze sıkılmış meyve ya da sebze suyu.

Katı detoks: Domates, salatalık, zeytin ya da yeşil zeytin ile hafif bir kahvaltı.



Öğle yemeği



Sıvı detoks: Karışık sebzelerden yapılmış bir sebze çorbası.

Katı detoks: Büyük bir salata. İçine domates, ıspanak, roka koyabilirsin. Üzerine zeytinyağı ve limon ekleyebilirsin.



Akşam yemeği



Akşam yemeğini güneş batmadan önce yemiş olmalısın!

Sıvı detoks: Çorba ya da sebze suyu.

Katı detoks: Salata, zeytinyağlı sebze yemeği ya da ızgara balık.



Ara öğünler



Havuç, salatalık, 1–2 meyve, meyve ya da sebze suyu.



Detoks çorbası



Malzeme



1 büyük boy kereviz (yapraklarıyla birlikte)

1 büyük boy kırmızı soğan

1 büyük boy patates

150 gr taze zencefil

1 orta boy havuç

3 baş sarımsak

3 yaprak kara lahana

100 gr beyaz lahana

50 gr biberiye (taze)

2 çorba kaşığı kuru nane

2 çorba kaşığı kurutulmuş maydanoz

2 roka kökü

1 çorba kaşığı acı toz biber

3 çorba kaşığı kekik



Hazırlanışı



Sebzeleri çok iyi yıkadıktan rendele. Patates haricindekileri kabuklarıyla birlikte rendeleyebilirsin. Kereviz yaprağı, kara lahana ve beyaz lahanayı ise ince ince doğra. Hazırlanan malzemeleri orta boy bir tencereye koy ve tencereyi dolduracak şekilde kaynar su ekle. Bir taşım kaynatıp 1 saat beklet. Daha sonra posa haline gelmiş taneleri tencerenin içinden al. Posaların suyunu çorbanın içine ekle. İstersen baharat ve taze limon suyu da ilave edebilirsin.



Güzel bir kalça için...



- Egzersiz şart! Eğer imkânın varsa yüzmeye gidebilirsin.

- Duş sırasında soğuk suyla ve banyo lifiyle masaj yap.

- Çok yağlı yiyeceklerden uzak dur.



Düz bir zeminde, sağ dizinin üzerine ve dirseklerine yüklenerek dur. Sol bacağın dümdüz havada dursun. Şimdi bacağını iyice yukarıya kaldır ve indir. Hareketi 10 kez tekrarladıktan sonra aynı işlemi diğer bacağın için yap. Bu hareket bacaklarını esneterek, poponun kalkık görünmesine yardımcı olacak.



Bir önceki pozisyonunu bozmadan, havada olan bacağını dizinden bükerek dur. Yine havada olan bacağını yukarı doğru ittir. Sonra yeniden geri çek. Hareketi her iki taraf için de 10 kez tekrarla. Dikkat etmen gereken en önemli şey, bacağını havaya kaldırırken fazla zorlamaman. Sadece gücün yettiği kadar kaldırmalısın.



Yerde yan dönerek ve sol kolunu başının altına alarak dur. Bu sırada sağ kolun destek alabilmek için yerde dursun. Şimdi sağ bacağını havaya kaldır ve indir. Aynı işlemi her iki taraf için 15 kez yap. Yaparken fazla zorlanmayacağın bu egzersiz, özellikle yan basen yağlarının erimesine yardımcı olacak.



Güzel bir karın için...



- Yemek öğünlerini atlama.

- Tıka basa yeme.

- Bol bol egzersiz yap.

- Televizyon izlerken, karnına minik minik çimdikler at.



Yere dümdüz ve sırtüstü uzan. Bacakların dizlerinden bükük şekilde dursun. Başını çenenin altında yumurta varmış gibi düşünerek tut. Parmakların kulaklarında olsun. Kendini olabildiğince öne doğru kaldır ve indir. 15 kez tekrarla.



Hareketimiz bir önceki egzersiz gibi olacak. Tek fark bu kez bacaklar havada. Yine öne doğru kalkıp yatman gerekiyor. Bacaklarını kaydırmamaya dikkat et.



Karın bölgemize de son atışı yapmaya hazırız! Sırt üstü yatarken iki bacağını da dümdüz bir şekilde havaya kaldır. Kolların başından yukarıda ve düz bir şekilde dursun. Yeniden tüm gücünü toplayarak kollarını ayaklarına doğru uzat ve ayak parmaklarına değmeye çalış.