7 gol, 3 penaltı ve 1 kırmızı kartlı El Clasico'nun galibi Barcelona oldu

“El Clasico”da 3 penaltı düdüğü çalındı bir de kırmızı kartı çıktı. Maç, Barcelona'nın 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Barcelona’nın galibiyetinde hat trick yapan Lionel Messi büyük pay sahibi oldu. Bu galibiyetle puanını 69'a çıkaran Katalan ekibi, 70 puana sahip Arda Turan'lı Atletico Madrid ve Real Madrid ile puan farkını da 1'e indirdi.

Zorlu maçta yaşananlar ve maçın özeti şöyle:

La Liga'daki mücadeleye Barcelona hızlı başladı ve Iniesta ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 20 ve 24. dakikada Benzema ile yanıt verdi ve 2-1 öne geçti. Devrenin son dakikalarında Messi sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi ve bu gol ilk yarının da skorunu ilan etti. 2-2.

Mücadelenin ikinci devresine penaltılar damga vurdu. Önce Real Madrid 55. dakikada Ronaldo'nun penaltı golü ile 3-2 öne geçti. Ardından Barcelona 65 ve 84. dakikalarda Messi'nin penaltı golleri ile 4-3 üstünlüğü yakaladı ve mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu skorun ardından Real Madrid 70 puanda kaldı ve Barcelona ise puanını 69'a yükseltti. 70 puanda bulunan Atletico Madrid, ikili averajla haftayı lider olarak tamamladı.

El Clasico'da ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Messi'nin arapasında kaleci ile karşı karşıya kalan Neymar'ın şutunda top Diego Lopez'de kaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Katalan ekibi, golü de bulan taraf oldu. Messi'nin arapasında sol çaprazda kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Iniesta, çok sert ve düzgün bir vuruşla takımını henüz 6. dakikada 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Golün ardından Real Madrid rakip yarı alanda daha çok görünmeye başladı. 13. dakikada Di Maria'nın sol kanattan sürüklediği atakta Benzema ceza alanı içerisinde topla buluştu ve önü boş olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı ve ev sahibi ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Maçın kırılma anlarından birisi 15. dakikada yaşandı. Savunma arkasına iyi sarkan Messi, kaleci Lopez ile karşı karşıya kaldı. Arjantinli'nin şutunda top kalenin sağından auta gitti.

Real Madrid beraberliği Benzema ile buldu. Sol kanattan Di Maria'nın ortasına iyi yükselen Benzema, kafayı vurdu ve top Valdes'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve Mor Menekşeler 20. dakikada beraberliği yakaladı. 1-1.

Golün ardından baskılı oyununu devam ettiren Real Madrid, ilk gole benzer bir şekilde Barcelona ağlarını bir kez daha havalandırdı. 24. dakikada sol kanatta Di Maria ortaladı ve topu önüne alan Benzema çok sert vurdu ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

İlk devrenin son dakikalarında Barcelona Arjantinli yıldızı Messi ile beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde Neymar'ın pasında topa çok sert vuran Messi, direğin dibinden topu ağlara göndererek 42. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Gol düellosu şeklinde geçen ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresinde Real Madrid bu kez etkili başlayan taraf oldu. 54. dakikada Ronaldo çalımlarla ceza alanına girdi ve Dani Alves'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışını kullanan Cristiano Ronaldo, 55. dakikada sol direk dibinden topu ağlara göndererek takımını 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Savunmanın arkasında atılan topu Neymar kontrol etti ve kaleye yönelirken Sergio Ramos'un müdahalesi ile yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Messi skoru 3-3'e getirdi.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla Barcelona beraberlik golünün ardından rakip kalede daha etkili oldu. Iniesta ve Dani Alves ile önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Ceza alanında Iniesta'nın, Xavi Alonso tarafından düşürülmesinin ardından mücadelenin hakemi 3. kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi, 84. dakikada takımını 4-3 öne geçiren isim oldu.

Bu gol maçında skorunu ilan etti ve Barcelona sahadan 4-3'lük zaferle ayrıldı.

