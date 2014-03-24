El Clasico'da tartışmaya yol açan görüntü

Barcelona'nın 4-3 kazandığı Real Madrid maçında, penaltılar ve kırmızı kartın yanı sıra yaşanan arbedeler de dikkati çekti.

Mücadelede Lionel Messi’nin skoru 2-2’ye getirmesinin ardından Cesc Fabregas ile Pepe’nin yaşadığı pozisyon sonrası objektiflere takılan bir görüntü şoke etti.

Barcelonalı ve Real Madridli futbolcular arasında yaşanan arbede sırasında Sergio Busquets’in, yerde yatan Pepe’nin yüzüne bastığı yönündeki görüntüler kameralara takıldı.

Real Madrid kalecisi Diego Lopez’in tartışmayı ayırmaya çalıştığı sırada Busquets’i çekmesiyle birlikte yaşanan olayın kasıtlı mı yoksa istemeden mi gerçekleştiği tartışma konusu oldu.