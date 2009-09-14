'7 gencin ölümünde kusurlu EGO değil'

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ankara’da yılbaşı gecesi sabaha karşı doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle 7 üniversitelinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak, apartmanda ortak baca kullanıldığının saptanmasına karşın EGO’nun kusuru bulunmadığını bildirdi.



Atalay, son 15 yılda Ankara’da meydana gelen toplam 1541 doğalgaz sızıntısı ve karbonmonoksit zehirlenmesi olayında 393 kişinin öldüğünü, 2538 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.



Önal yanıtladı



Atalay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’in soru önergesini Ankara Valisi Kemal Önal’ın yazısıyla yanıtladı. Atalay, olayın meydana geldiği Çankaya Birlik Mahallesi’ndeki binanın baca raporu, proje kabul ve onayının EGO Doğalgaz İç Yönetmeliği ve Dönüşüm Teknik Şartnamesi ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıldığını ve EGO yetkililerince 26 Haziran 2001’de test edilip onaylandığını bildirdi.

Daha sonra tüm tesisatın imalatının projeye göre yapıldığını, cihazların ilgili firma tarafından yerine takıldığını ve tesisatın kabulünün 10 Aralık 2001’de, abonelik işlemlerinin 25 Mart 2002’de yapıldığını belirten Atalay, “Abonelik işlemlerinden sonra sayaçların yerine takıldığı ve daha sonra da ilgili servis tarafından kombi cihazlarının işletmeye alındığı, dolayısıyla söz konusu apartmandaki baca sisteminin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır” dedi.



Gaz kaçağı yokmuş



Atalay, apartmanın ortak kullanım alanları içinde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmediği için gazın kesilmediğini bildirdi. Atalay, ölen gençler için kullandığı “Kimisinin belden üstü yarı çıplak” ifadesiyle tepki çeken ve daha sonra EGO Genel Müdürlüğü’nden ayrılan Veysel Karani Demir’in sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Atalay, “Demir’in olay yerine gittiğinde evdeki görüntüden son derece etkilendiğini ifade ettiği ancak basın toplantısında söylediği sözlerin çarpıtılarak verilmesinin kanunun Demir’in anlatmak istediğinden çok farklı bir boyuta taşındığı anlaşılmıştır” dedi.

