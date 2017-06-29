7 gazeteci hakkında 187 gün sonra iddianame hazırlandı!

Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen mailleri haberleştirdikleri için 187 gündür tutuklu bulunan 7 gazeteci hakkında iddianame hazırlandı.

dihaber’in haberine göre, Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu ileri sürülen mailleri haberleştirdikleri için İstanbul merkezli 25 Aralık 2016 tarihli yapılan baskınla gözaltına alınan KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabiri Metin Yoksu, eski Diken haber editörü Tunca Öğreten, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan, BirGün Gazetesi Muhasebe Sorumlusu Mahir Kanaat, Yolculuk Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel için iddianamesi hazırlandı.

187 gün oldu

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki basın savcısı tarafından 187 gün sonra hazırlanan iddianame 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ömer Çelik, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılandığı soruşturtmada, Derya Okatan, Metin Yoksu ve Eray Sargın da tutuksuz yargılanıyor.

Aynı dosyada yargılanan Almanya vatandaşı Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel 14 Şubat’ta ifade vermek için gittiği mahkemece 27 Şubat’ta tutuklanmıştı.