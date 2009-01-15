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Sağlık

7 fincan kahve halüsinasyona neden olabilir

Bilim insanlarına günde 7 fincandan fazla kahve içmek, halüsinasyon görmeye neden olabilir.

15 Ocak 2009 02:00

Bilim insanlarına günde 7 fincandan fazla kahve içmek, halüsinasyon görmeye neden olabilir. 

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İngiltere’deki Durham Üniversitesi araştırmacıları, 219 öğrenciden granül kahve alınımlarını not etmelerini istediler. Her fincanda 45 mg’lık kafein olduğu varsayıldı. Sonra öğrencilerden ne oranda olmayan şeyleri duyup ya da gördükleri soruldu. Çok miktarda kahve içen öğrencilerde halüsinasyon yaşama oranının, az miktarda kahve alanlara göre daha fazla olduğu anlaşıldı.

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