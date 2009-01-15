7 fincan kahve halüsinasyona neden olabilir

İngiltere’deki Durham Üniversitesi araştırmacıları, 219 öğrenciden granül kahve alınımlarını not etmelerini istediler. Her fincanda 45 mg’lık kafein olduğu varsayıldı. Sonra öğrencilerden ne oranda olmayan şeyleri duyup ya da gördükleri soruldu. Çok miktarda kahve içen öğrencilerde halüsinasyon yaşama oranının, az miktarda kahve alanlara göre daha fazla olduğu anlaşıldı.