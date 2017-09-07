7 Eylül Perşembe Spor Gündemi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜNYA ŞAMPİYONUNA TELGRAF ÇEKTİ

\"Aferin Muhammed böyle devam et\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın telgrafını gören Muhammet Furkan Dursun, dönüşte kendisini ziyaret edeceğini söyledi. Diğer taraftan 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun da Finlandiyalı Joni Pekka Komppa\'yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı.

NİHAYET İZMİR STADLANIYOR!

BAŞBAKAN YILDIRIM, CUMARTESİ GÜNÜ 3 YENİ STADIN TEMELİNİ ATACAK

Başbakan Binali Yıldırım\'ın İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül\'de kentteki yoğun programına, Alsancak ve Göztepe Stadı\'ndan sonra Karşıyaka Stadı\'nın temel atma törenini de eklendi. Böylece İzmir yılan hikayesine dönen, statsız İzmir söylemlerini de artık unutmuş olacak.

BEŞİKTAŞ\'TA KARABÜKSPOR HAREKETLİLİĞİ

Siyah-Beyazlılarda eksik yok. Milli maçta yer alan futbolcuların sağlam dönmesi de Şenol Güneş\'i sevindirdi.

18.00 Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek. (Basına KAPALI)

MEDYA BİTTİ DEDİ FENERBAHÇE YALANLADI

Antalyaspor\'dan ayrılma noktasına gelen Samuel Eto\'o\'nun Fenerbahçe\'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler, kulüp resmi sitesinden yapılan bir açıklama ile yalanladı. Diğer taraftan yine Fenerbahçe\'ye geleceği iddia edilen ve Beşiktaş\'ın peşinde olduğu Diego Costa ismi sıcaklığını koruyor. İki kulüp de ünlü yıldızın peşinde.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR\'E BİLENİYOR

10.30 Fenerbahçe, M.Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

12.00 Antrenmanın ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY LATOVLEVİCİ\'Yİ ALDI

İşte Latovlevici\'nin sözleşme şartları.

Sözleşme: 1+1 yıllık Bonservis: 550 bin euro Yıllık Ücreti: 800 bin euro

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Lasmin Latovlevici\'nin bugün sağlık kontrölünden geçecek.

18.00 Antalyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇINA ÇANTA VE KOLİYLE GİRİLMESİNE YASAK

ANTALYA İl Spor Güvenlik Kurulu\'nun aldığı kararla Antalyaspor-Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşmaya çanta ve koliyle girilmesine izin verilmeyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR\'DE FENERBAHÇE MESAİSİ

18.30 Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulunacak.

19.00 Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR HUBOCAN\'I RESMEN AÇIKLADI

TRABZONSPOR Kulübü, savunma oyuncusu Tomas Hubocan\'ın geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

AMATÖR LİG TAKIMI RUS FUTBOLCUYU KADROSUNA KATTI

Denizli\'nin Bölgesel Amatör Lig\'deki (BAL) temsilcisi Çal Belediyespor, kadrosunu geçen sezon Polonya 2\'nci Lig ekiplerinden FC Ruch\'ta forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rus Pavel Sultanov ile güçlendirdi. Bir süredir deneme antrenmanlarına çıkan Sultanov, teknik heyetin onayı üzerine 1 yıllık sözleşme imzaladı.

RONALDO 19 EKİM\'DE HAKİM KARŞISINDA

Transferinde vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Real Madrid ve Dünya Futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo 19 Ekim\'de Madrid\'te hakim karşısına çıkacak.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ

15.00 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi (Riva Orhan Saka)

ATLETİZM\'DE BİR BÜYÜK ANILIYOR

11.00 İsmail Akçay Atletizm Yarışması öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

YELKEN\'DE BALKAN ŞAMPİYONASI TEKİRDAĞ\'DA DEVAM EDİYOR

Türkiye Yelken Federasyonu\'nun ev sahipliğinde düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası, Tekirdağ\'da devam ediyor.

DÜZCE RALLİSİ BAŞLIYOR

2017 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI

C GRUBU

14.30 Çekya - Hırvatistan

17.15 Macaristan - İspanya

20.45 Karadağ - Romanya

HAYDİ TÜRKİYE, YEN ŞU LETONYA\'YI

Belçika galibiyetiyle ilk 16\'ya kalan 12 dev adamın bugünkü rakibi halen grup birincisi olan Letonya. Yenersek bir üst tura çıkacağız. Program şöyle:

D GRUBU

14.30 Rusya - B. Britanya

17.15 Belçika - Sırbistan

20.45 Letonya - TÜRKİYE