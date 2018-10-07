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Spor

7 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor 18:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir 19:00 Akhisarspor - Trabzonspor 20:30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 14:00 Tetiş Yapı Elazığspor - Gazişehir Gaziantep 16:30 B

07 Ekim 2018 12:32

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
18:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
19:00 Akhisarspor - Trabzonspor
20:30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
14:00 Tetiş Yapı Elazığspor - Gazişehir Gaziantep
16:30 Boluspor - Giresunspor
19:30 Adanaspor - Balıkesirspor Baltok
19:30 Osmanlıspor - Adana Demirspor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Türk Telekom
15:15 Galatasaray - Anadolu Efes 
17:30 Banvit - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

-KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI-
A Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda Rusya’ya 3-0 mağlup oldu.

AVRUPA LİGLERİ
13:00 Real Valladolid - Huesca (Enes Ünal)
15:30 Zulte Waregem - Anderlecht (Fenerbahçe\'nin rakibi)
16:00 Hacken - Malmö (Beşiktaş\'ın rakibi)
19:00 Start - Sarpsborg 08 (Beşiktaş\'ın rakibi)
19:00 Standard Liege - Club Brugge (Akhisarspor\'un rakibi)
19:30 Sevilla - Celta Vigo (Akhisarspor\'un rakibi)
19:30 Benfica - Porto (Galatasaray\'ın rakibi)
21:00 Gent - Genk (Beşiktaş\'ın rakibi)

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SPOR TOTO SÜPER LİG 1330 Evkur Yeni MalatyasporDemir Grup Sivasspor 1800 FenerbahçeMedipol Başakşehir 1900 AkhisarsporTrabzonspor 2030 Atiker KonyasporBeşiktaş SPOR TOTOLİG 1400 Tetiş Yapı ElazığsporGazişehir Gaziantep 1630
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