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Spor

7 dikişe 8 yıl hapis

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan A. Madrid-Marsilya maçında çıkan olaylar sonrasında tutuklanan taraftar için İspanyol savcılığı 8 yıl hapis talep etti.

06 Kasım 2008 02:00



Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekimde oynanan Atletico Madrid-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylar sonrasında tutuklanan Marsilya taraftarı için İspanyol savcılığı 8 yıl hapis talep etti.

Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından görülecek dava öncesine verilen bilgilerde, savcılığın, Marsilya taraftarı için kamu düzenini bozma ve polise saldırma suçlarından 4'er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası talep ettiği belirtildi. İspanyol asıllı Fransız vatandaşı olan Marsilya taraftarı 34 yaşındaki Santos Mirasierra, maç sırasında açılan ırkçı bir pankartı indirmeye çalışan İspanyol polisi ile Marsilya taraftaları arasında çıkan olaylarda provokatörlük yapmak ve polise saldırmaktan göz altına alınıp, 3 Ekimde de tutuklanmıştı.

UEFA, spor dünyasının gündeminde de uzun süre kalan ve 1 İspanyol polisinin başına 7 dikiş atılmasıyla sonuçlanan olaylardan Atletico Madrid kulübünü sorumlu tutarak, ilk 2 maç saha kapatma cezası vermiş, daha sonra itirazla bunu bire indirmişti.

Mirasierra için ayrıca 3 yıl statlara giriş yasağı ve 1200 Avro para cezası isteniyor.

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