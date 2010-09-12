-7. CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN OYUNU KULLANDI ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda, oyunu kullandı. Evren, oyunu kullanmak için Karayolları Genel Müdürlüğü Misafirhanesi'ne geldi. 1106 numaralı sandıkta oy veren Evren, daha sonra ayrılmak üzere korumalarının yardımıyla aracına ilerlerken gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, ''Bugün yasak, biliyorsunuz. Bugün açıklama yapılır mı hiç?'' dedi. Evren, aracına doğru ilerlerken, ''Kalabalıkmış. Bilseydim sabahtan gelirdim'' diye konuştu. Bu arada, sabah saatlerinde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Doğan Güreş, eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon ve eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç da Karayolları Genel Müdürlüğü Misafirhanesi'nde oyunu kullandı.