7 çocuklu kadının yeşilkart oyunu!

Adana'da, "Çocuğum olmuyor" diyerek, 3 kez art arda düşük yaptığına ilişkin raporla yeşilkart almak için kaymakamlığa başvuran 37 yaşındaki kadının 7 çocuğunun bulunduğu ortaya çıktı.

Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelen yeşilkart başvurusu ve ekinde bulunan Zehra Aslan'ın çocuğunun olmadığına dair rapor doğrultusunda yapılan araştırmada, kadının 7 çocuğunun bulunduğunun anlaşılması, kaymakamlık yetkililerini şaşırttı.



Şanlıurfa'dan Adana'ya göçle gelenlerin yoğunlukta yaşadığı, her evde ortalama 12-13 çocuğun bulunduğu 19 Mayıs Mahallesi'nde, iki odalı evde, 7 çocuğunun yanı sıra gelini ve bir torunuyla yaşayan Zehra Aslan (37) ise yeşilkartın devletin kendileri gibi muhtaç insanlara sağladığı önemli bir imkan olduğunu ancak, ellerinden alındığını ileri sürdü.

Eşi Halil Aslan (42), çocukları İbrahim (18), Yusuf (17), Tahir (16), Ahmet (13), Emine (11), Ayşe (7) ve Hatice'nin (4) daha önce yeşilkartlı olduğunu anlatan Zehra Aslan, şunları söyledi:

"Şimdi 4 yaşında olan son çocuğumu dünyaya getirmeden önce de üç kez aralıklarla düşük yapmıştım. Ancak, son çocuktan sonra yine üç kez art arda düşük yapınca doktora gittim. Doktor, rahimde ur olduğunu bu yüzden çocuğumun olmadığını söyledi. Ur büyümüş olacak ki çok acı çekiyorum. Artık çocuktan çok sağlığıma kavuşmak istiyorum."



Fazla çocuk geleneği



Zehra Aslan, fazla çocuk sahibi olmanın geleneklerinde bulunduğunu, kadınlardan çok erkeklerin çocuk istediğini belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımız günübirlik işlerde çalışıyor, kimi fındık toplamaya, kimi pamuğa gidiyor. Kazandığımız para karnımızı doyurmuyor. Kocam seyyar satıcılık yapıyordu şimdi yasaklandığı için yapamıyor. En büyük oğlum İbrahim 18 yaşında, gelinim ise 17 yaşında. Bir yıl önce evlendiler şimdi onların da bir kızları var.

İki odalı evde neredeyse yatak serecek yer bile kalmadı."



15 bin YTL başlık ve düğün parası



Oğlu İbrahim'in akrabaları olan Hatice Demir ile birbirlerini severek evlendiklerini, 10 bin YTL başlık parası ile 5 bin YTL düğün masraflarını komşularından borç alarak ödediğini anlatan Zehra Aslan, "Şimdi hem borç içindeyiz hem de hastalığımla mücadele ediyorum. Bel ağrılarım yüzünden sabaha kadar uyuyamadığım oluyor" dedi.

İki odalı evinin mutfağı olmadığı için evin önüne çadırdan mutfak yapan Zehra Aslan, "Buzdolabım bile yok. Maddi gücümüz olsa devletten yeşilkart ister miyiz? Hiçbir sosyal güvencemiz yok, gerekirse başbakana kadar çıkıp yeşilkartının verilmesini isteyeceğim. Gelsinler yaşadığımız ortamı, yoksulluğumuzu görsünler" diye konuştu.