7 çocuk babası damdan düşüp öldü

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesinde, sabah namazı kılmak için uyanan 65 yaşındaki Ahmet Çelik, başı dönünce tek katlı evin damından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Bozdere Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evin damında uyuyan 7 çocuk babası Ahmet Çelik, sabah namazını kılmak için uyandı. Tansiyonunun yükselmesi sonucu başı döndüğü belirtilen Çelik, dengesini kaybetmesi sonucu damdan aşağıya düştü ve başını traktöre çarptı. Çelik\'in düştüğünü fark eden ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yapıp Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ahmet Çelik\'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.



FOTOĞRAFLI