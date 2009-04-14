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7 çocuğun nafakası 750 milyon

Ünlü aktör ve yönetmen Mel Gibson'ın 28 yıllık eşi Robyn Gibson boşanma davası açtı.

14 Nisan 2009 03:00

Ünlü aktör ve yönetmen Mel Gibson'ın 28 yıllık eşi Robyn Gibson boşanma davası açtı.

Bayan Gibson Los Angeles yüksek mahkemesinde açtığı davada, "çözülemeyecek farklılıklar" gerekçesiyle, 1980'de yaptıkları evliliğe son verilmesini istedi.

7 çocukları olan Gibsonlar, yaptıkları ortak açıklamada özel hayatlarının gizliliğine saygı gösterilmesini istediler.

Boşanma isteğine "bağdaştırılamaz uyuşmazlıkları" gerekçe gösteren Moore, Gibson'dan 640 milyon sterlinlik (1.5 milyar TL) servetinin yarısını istiyor. Çift, 2006'dan bu yana ayrı yaşıyordu. Mel Gibson'ın başka kadınlarla görüntülenmesi anlaşmazlığı artırmıştı.

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