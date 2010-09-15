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Yaşam

7 BİNİ AŞKIN İNTERNET SİTESİNE YASAK ADANA (A.A)

15 Eylül 2010 14:53

-7 BİNİ AŞKIN İNTERNET SİTESİNE YASAK ADANA (A.A) - 15.09.2010 - İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD) Genel Başkanı Tayfun Sırman, Türkiye'de pornografik içerik taşıyan 7 binden fazla sitenin yasaklı olduğunu bildirdi. Sırman, yaptığı yazılı açıklamasında, geçtiğimiz günlerde derneğin Adana Temsilciliğini ziyaret ettiğini ve yaptıkları değerlendirmede Türkiye'de internet sitelerine uygulanan sansür sisteminin özellikle pornografik içerik taşıyanlara merakı daha da arttırdığı sonucuna varıldığını belirtti. Sansür ve yasaklanma konusunda 30 milyon internet kullanıcısına sahip olan Türkiye'nin İran ve Çin'le yarıştığını ifade eden Sırman, şunları kaydetti: ''Buna rağmen ülkemiz girilen siteler ve internette harcanan vakit açısından Avrupa birincisi. Türkiye'de çoğunluğunu pornografik içerikli 7 binden fazla sitenin yasaklı olmasına karşın bu tür sitelere erişim yasak tanımıyor. Pornografi siteleri yasaklandıkça daha çok ilgi çekiyor. İnternet yasaklarının bu kadar ileri gitmesi, yasağı koyan kişilerin teknik bilgilerinin yetersizliğinden kaynaklanıyor.'' Sırman, internet yayınlarını düzenleyen 5651 sayılı kanunun bir an önce akılcı biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti. 

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