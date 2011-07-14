-7 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkesindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden geri dönenlerin sayısının 7 bini aştığını bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, Başkanlık tarafından Hatay Valiliği emrine toplam 5 milyon 750 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği anımsatıldı. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 15 bin 570 olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bugüne kadar geri dönüş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı, 7 bin 57. Bugün itibariyle ülkemizdeki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı ise 8 bin 513. 13-14 Temmuz 2011 tarihlerinde ülkemize giriş yapanlardan 68 kişi, kendi istekleri ile ülkelerine dönmüş olup ilave olarak 37 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı ülkemize kabul edilmiştir. 23'ü refakatçi 49'u hasta olmak üzere toplam 72 kişi hastanede bulunmaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığımızın koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleri ile (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) birlikte Yayladağı'da 2, Altınözü'de 2, Reyhanlı ilçesinde 1, merkez ilçeye bağlı Apaydın köyünde 1 ve Karbeyaz Kuyubaşı'da 1 olmak üzere toplam 7 çadır kent kurulmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlarımızca, çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetler verilmektedir. Çadır kentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir.''