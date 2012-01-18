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Yaşam

7 bin site SOPA'yı gösterdi

Internetin en geniş kaynak sitelerinden Wikipedia öncülüğünde 7 bin web sitesi, ABD'nin interneti

18 Ocak 2012 02:00

T24 - İnternetin en geniş kaynak sitelerinden Wikipedia öncülüğünde 7 bin web sitesi, ABD'nin interneti sansür etme girişimini protesto için değişik eylemler yapıyor. Bazı siteler ekran karartırken, bazıları da yasaya dikkat çekmek için çeşitli eylemler yaptı. 



Temsilciler Meclisi'ndeki "Çevrimiçi Korsanlığı Durdurma Yasası" (SOPA) ve Senato'ya sunulan "Entellektüel Mülkiyetin Korunması Yasası"nı (PIPA) protesto için Wikipedia, BoingBoing ve Minecraft sayfalarını kararttı. Google, Reddit, WordPress, TwitPic, Cheezburger, Mozilla gibi internet şirketleri de sayfalarında değişik eylemlerle, ABD'nin interneti sansürlemek için görüştüğü iki yasa teklifini protesto etti.

SOPA'nın yasallaşmasını savunan senatör Lamar Smith, Wikipedia'nın bu yasa zarar görmeyecek olmasına rağmen böyle bir eylemi gerçekleştirimesinin ironik olduğunu söyledi. Smith yasa teklifinden yerel bloglar ve sosyal paylaşım sitelerinin de zarar görmeyeceğini iddia etti.

Gece yarısından sonra "Wikipedia English" sayfasında, "On yıldan uzun süredir, insanlık tarihinin en büyük ansiklopedisini oluşturmak için milyonlarca saat çalıştık. Şimdi Amerikan Kongresi, serbest ve açık internete ölümcül zarar verebilecek tasarıları değerlendiriyor. Buna dikkati çekmek için 24 saat için Wikipedia'yi karartıyoruz" yazısı çıkmaya başladı. Wikipedia diğer dillerdeki sayfalarında da "SOPA" yasasına dikkat çekerek, ABD'nin interneti sansürlemek istediğini belirtti.


ZARAR GÖRMÜYOR AMA EN BÜYÜK EYLEMİ YAPTI 

Temsilciler Meclisi'ndeki "Çevrimiçi Korsanlığı Durdurma Yasası'nın önümüzdeki ay, Senato'daki "Entellektüel Mülkiyetin Korunması Yasası'nın ise önümüzdeki hafta görüşülmesi bekleniyor.

Söz konusu yasalar doğrudan Wikipedia'ya zarar vermemesine rağmen en büyük protesto eylemi onlardan geldi. Sitenin kurucusu Wikipedia Vakfı, ABD'deki SOPA ve PIPA'nın yasalaşması halinde özgür ve açık internetin büyük zarar göreceğini açıklamıştı.


FİLM ENDÜSTRİSİ YASAYI SAVUNUYOR 

Film ve müzik endüstrisi tasarıyı destekleyen gruplar arasında yer alırken, Google, Yahoo, Twitter, eBay, AOL gibi teknoloji şirketleri ise yasa tasarısına karşı çıkıyor.



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