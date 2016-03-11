7 bin Şırnaklı öğrenci YGS'ye çevre illerde girecek

2 milyon 178 bin 563 adayın gireceği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 13 Mart Pazar günü yapılacak. Çatışma ve operasyonların sürdüğü Şırnak, bu yıl sınav merkezi olmaktan çıkarıldı. Bu nedenle 7 bin Şırnaklı öğrenci çevre illerde sınava girecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, Şırnak’taki yaklaşık 7 bin öğrencinin sınava Gaziantep, Batman ve Siirt’te gireceğini duyurarak “Adaylar kendi imkânlarıyla katılacaklar, ancak yerel destekler olabilir” demişti. Bu illerde yetkililer Şırnak’tan gelecek öğrenciler için hazırlık yaptı. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü 500 kapasiteli 2 pansiyonu öğrencilere ayırdı.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, “Şırnak’tan 100- 200 öğrenci bekliyoruz. Adayların hepsine kapılarımız açık” dedi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yanmaz da “Şırnak’tan 5 bin 399 öğrenci ilimizde sınava girecek. Cuma ve cumartesi günleri otobüs terminalinde stand kuracağız ve öğrencileri karşılayacağız, onlara bilgi vereceğiz. Ayrıca barınmaları için isteyenleri boş pansiyonlarımıza yönlendireceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.