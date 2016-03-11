T24 LogoT24 Logo
Yaşam

7 bin Şırnaklı öğrenci YGS'ye çevre illerde girecek

Çatışmalar dolayısıyla Şırnak sınav merkezi olmaktan çıkarıldı

11 Mart 2016 10:57

2 milyon 178 bin 563 adayın gireceği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 13 Mart Pazar günü yapılacak. Çatışma ve operasyonların sürdüğü Şırnak, bu yıl sınav merkezi olmaktan çıkarıldı. Bu nedenle 7 bin Şırnaklı öğrenci çevre illerde sınava girecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, Şırnak’taki yaklaşık 7 bin öğrencinin sınava Gaziantep, Batman ve Siirt’te gireceğini duyurarak “Adaylar kendi imkânlarıyla katılacaklar, ancak yerel destekler olabilir” demişti. Bu illerde yetkililer Şırnak’tan gelecek öğrenciler için hazırlık yaptı. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü 500 kapasiteli 2 pansiyonu öğrencilere ayırdı.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, “Şırnak’tan 100- 200 öğrenci bekliyoruz. Adayların hepsine kapılarımız açık” dedi. Gaziantep İl Milli  Eğitim Müdürü Mustafa Yanmaz da “Şırnak’tan 5 bin 399 öğrenci ilimizde sınava girecek. Cuma ve cumartesi günleri otobüs terminalinde stand kuracağız ve öğrencileri karşılayacağız, onlara bilgi vereceğiz. Ayrıca barınmaları için isteyenleri boş pansiyonlarımıza yönlendireceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

ETİKETLER

ygsşırnakçatışmaoperasyonsınav merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24