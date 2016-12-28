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Yaşam

7 bin personel bin 345 araç; İstanbul kara hazır

İstanbul'da bu gece yoğun bir kar yağışı bekleniyor

28 Aralık 2016 20:09

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri  Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev  yapacağını bildirdi. 

İBB'nin kentte yaşayan evsiz vatandaşları Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir etmesine ilişkin, gazetecilerle tesisi gezen Baraçlı,  meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlattı.

Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin  -personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini,  ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti. Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı  tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi: 

"Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363  müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar  kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48  kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz  depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara  torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı." 

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da geç saatlerde başlaması  beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu. 
 

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