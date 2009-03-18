7 bin öğretmene ihtiyaç var

Türkiye'de, zihinsel özürlüler için en az 7 bin sınıf öğretmeni ihtiyacı bulunduğu bildirildi.



Gaziantep'ten TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gazi Üniversitesinin birlikte düzenlediği zihinsel özürlüler için sınıf öğretmenliği sertifika programının, özel eğitim alanından mezun olan ve atama bekleyen öğretmenleri mağdur edeceğini belirterek, bu kararın gözden geçirilmesini istedi.



Komisyonun konuyu havale ettiği MEB'den gelen cevapta, üniversitelerin zihinsel özürlüler için yeterli sayıda öğretmen yetişmemesi, mezun olanların da çeşitli nedenlerle bakanlıkta görev alamamalarından dolayı, özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmen açığı bulunduğu bildirildi.



Bakanlığa bağlı özel eğitim okul ve kurumlarındaki zihinsel özürlüler için sınıf öğretmeni ihtiyacına, özel eğitim sınıflarının, rehberlik ve araştırma merkezlerinin, kaynaştırma yoluyla eğitim kapsamındaki bireylere hizmet veren destek eğitim odaları, özel eğitim kurumu ile özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin öğretmen ihtiyacı da eklendiğinde, en az 7 bin sınıf öğretmeni ihtiyacı bulunduğu kaydedildi.



Yalnızca 9 üniversitede zihinsel özürlüler için sınıf öğretmeni yetiştiren bölüm bulunduğu belirtilen cevapta, yılda toplam 440 mezunla sınıf öğretmeni açığının kapatılmasının mümkün olmadığı bildirildi.



Cevapta, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi arasında 31 Ekim 2008'de imzalanan zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği sertifika programını başarıyla bitiren, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanların atamalarının yapılacağı kaydedildi.



