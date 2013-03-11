7 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde son 10 yılda kaç kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini ve kaç kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığını sordu.

Işık’ın soru önergesine detaylı yanıt İçişleri Bakanı Muammer Güler’den geldi. Güler’in verdiği bilgilere göre 3 bin 700 Suriyeli’den 2 bin 624’ü evlenme ile 237’si genel olarak, 770’i diğer sebeplerle, 69’u ise “istisnai” olarak TC vatandaşlığı kazandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan 67 İsrailli’den 45’i de evlilik yoluyla geçiş yaptı.

Güler, 354 bin 16 kişinin TC vatandaşlığından çıktığını ifade ederek bu kişilerden 8 bin 244’ünün vatandaşlıktan çıkarıldığını, 327 bin 946’sının ise vatandaşlıktan çıktığını ifade etti. 17 bin 826 kişi ise vatandaşlık haklarını kaybetti.

8244 kişinin vatandaşlıktan çıkarılma nedenleri şöyle:

- İzin almaksızın yabancı vatandaşlığa geçme - 774

- Yabancı devletin Türk menfaatlerine uymayan hizmetinde bulunma - 1

- Türkiye ile savaş halindeki devlet hizmetinde çalışma - 3

- Yurt dışında olup askerlik veya yurt savunması için dönmeme - 7141

- Sevk sırasında yurtdışına kaçıp dönmeme - 282

- TSK mensupları ile askeri görevlilerin yurtdışından dönmemesi - 5

- Türkiye vatandaşlığı kazandıktan sonra 7 yıl resmi işlemde bulunmama - 2

- Yabancı devlet vatandaşlığı kazandıktan sonra 7 yıl resmi işlemde bulunmama - 2

- Vatandaşlıktan çıkarma - 34