7 bin kişi meşaleyle krize karşı yürüdü

Sendikalar ve meslek odaları İstanbul’da hükümeti protesto etti. Taksim’de yaklaşık 7 bin kişi ellerinde meşaleler ve “Krizin bedelini ödemeyeceğiz” sloganıyla yürüdü.



DİSK, KESK ve TMMOB üyelerinden oluşan 7 bin kişilik grup, “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” eylemleri kapsamında Beyoğlu’nda meşaleli yürüyüş düzenledi. Taksim Meydanı’nda toplanan 5 bin kişi, ellerinde meşaleler ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Galatasaray Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, TTB Başkanı Gençay Gürsoy ve ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras da katıldı.



“İşten çıkarmalar yasaklansın” ve “Krizin bedelini ödemeyeceğiz” pankartları taşıyan göstericiler adına açıklamayı Galatasaray Lisesi önünde KESK Genel Başkanı Sami Evren yaptı.



Evren, bugün Türkiye’nin her yerinde emekçilerin gezegeni yaşanmaz hale getiren kapitalizmin yarattığı karanlığa karşı, meşalelerin aydınlığıyla haykırmak için koştuğunu söyledi.



Evren, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu krizin bedelini ödememek için direnmekten başka seçeneğimiz yok. Ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar, kriz masası kurarak sözde krizin teğet geçtiğini, psikolojik olduğunu söylüyor. Binlerce emekçinin ekmeğiyle oynayanların iktidarıyla oynanır. Yapmamız gereken, direnişi büyütmek, dayanışma içinde olmak, omuz omuza olmaktır. Önümüzdeki günlerde İstanbul, Bursa, Gaziantep’te bu direnişi büyüteceğiz. AKP iktidarı, emekçinin ayak seslerini duyacak. 29 Mart seçimlerinde krizin faturasını emekçilere ödetmek isteyenlere oy vermeyeceğiz.”



Mersin’de ki gösteride ise zamları protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi, 7 kişi gözaltına alındı.

