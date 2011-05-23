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Yaşam

7 BİN DEPREMZEDE, ÇADIR KENTTE YAŞAMA DEVAM EDİYOR KÜTAHYA (A.A)

23 Mayıs 2011 13:30

-7 BİN DEPREMZEDE, ÇADIR KENTTE YAŞAMA DEVAM EDİYOR KÜTAHYA (A.A) - 23.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen depremin ardından yaklaşık 7 bin kişi, Türk Kızılayı'nın kurduğu çadır kentte yaşama devam ediyor.  Çadır kentte dün gece havanın serin olmasına aldırmayan depremzedelerden bazıları çay demleyip komşularıyla paylaşırken, bazıları da çevrede yürüyüş yapmayı tercih etti. 4 aileye bir çadırın düştüğü çadır kentte bazı vatandaşlar sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederken, bazıları da ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. Tuvalet ve içme suyu sorunu ile çöp toplama konusunda sıkıntıların devam ettiğini belirten depremzedeler, aydınlatma probleminin de çözülmesini talep etti. -BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN GELMESİNİ İSTİYORLAR- Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan depremzedeler dün gece Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gelmesini istedi. Çoğunluğunu esnafın oluşturduğu bir grup, Simav'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini dile getirerek, çadır kent alanına yürüdü. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Kasım Karahan da vatandaşları sakinleştirmek için konuşmalar yaptı. Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

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