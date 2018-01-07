7 bin 700 sayfalık 'turizm tarihi' yarıda kaldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANADOLU Üniversitesi\'nden (AÜ) 22 öğretim elemanının, 522 turizmciyle yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkardığı 7 bin 700 sayfalık Türk turizminin tarihini ele alan 9 ciltlik kitabın baskısına, Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan\'ın onay vermediği iddia edildi.

Türk turizminin dünden bugüne gelişimini, bu gelişime katkı yapan kişi ve kurumları tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla gerçekleştirilen \'Türkiye Turizmi Tarih Projesi\', 2012-2015 yılları arasında AÜ\'den Prof.Dr. Nazmi Kozak başkanlığında 22 öğretim elemanı tarafından tamamlandı. Proje kapsamında 522 turizmci ile 696 saatlik görüşmenin yanı sıra toplamı 7 bin 700 sayfadan oluşan 9 ciltlik kitaplar baskıya hazır hale getirildi. Üniversite ile yapılan sözleşmede yer aldığı halde iddiaya göre rektör değişikliği yaşanınca yeni yönetim kitabın baskısına onay vermedi.

BASKI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Baskının yapılabilmesi için turizm sektöründe yayım yapan Ekin Grubu devreye girdi. Grubun Başkanı Fehmi Köfteoğlu, söz konusu eserin danışmanlığını da yaptığını belirterek, baskı için üniversitenin matbaası olduğunu söyledi. Daha önceki yönetim kitap için bütçe ayırmış olmasına rağmen baskıya gönderilmediğini iddia eden Köfteoğlu, “Kampanya başlattık. Kitabı baskıya hazır hale getirdik. Baskı için 230 bin liraya ihtiyaç var. İstediğimiz kadar olmasa da bir miktar para toplayabildik. Kampanyamıza katılan kişilerin isimlerine, kurum ve kuruluşların ise isim veya logolarına, basılacak kitaplarda yer verilecek. Kampanyaya bin lira ve üzerinde destek olanlara kitaplardan özel bir takım hediye edilecek\" diye konuştu.

\'MATBAA MÜSAİT OLDUĞUNDA BASARIZ\'

AÜ Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan ise, kitabın baskısı için kendilerine 2016 yılında başvurulduğunu söyledi. Kendisinin 2014 yılında rektör olduğunu belirten Prof.Dr. Gündoğan, şöyle konuştu:

\"Çalışma üniversitenin araştırma projesi olarak hazırlanmış ve üniversite desteklemiş, ayrıca üniversite fonları kullanılmış. Daha sonra arkadaşlarımız bunun kitap olarak basılmasını istedi. 9 ciltlik kitaptan bahsediliyor. En az baskı 500 olsa bile 3.5 milyon sayfalık bir şey çıkacak ortaya. Bunun basılması kolay değil. Biz arkadaşlarımıza bunu üniversitenin matbaasında basarız dedik ama üniversitemizde 2 bin 500 öğretim elemanı var. Herkesin yazdığı kitap, bilimsel araştırma, tezlerini tek tek basma şansımız yok. Ya da baskıları bir sıraya sokuyoruz. Matbaa müsait olduğunda basarız dedik. Bu baskı sırada bekliyor.\"

\'KISA VADEDE BASMA ŞANSIMIZ YOK\'

Toplam 7 bin 700 sayfalık çalışmanın adeta külliyat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğretim üyelerine çalışmayı CD\'ye basıp dağıtmalarını istediklerini söyledi. Prof. Dr. Gündoğan, şöyle devam etti:

\"Şu anda matbaada Açık Öğretim dolayısıyla dünya kadar kitap basılıyor. Sınavlarımız çok fazla, dolayısıyla söz konusu kitabı kısa vadede basma şansımız yok. Bunu basmayacağız da demedik. Bu arkadaşlar \'Baskıyı sponsor aracılığıyla yapacağız\' dedi. Bunu kabul ettik ve hatta yayın hakkını da baskıyı yapacaklara verebiliriz. Biz daha ne yapabiliriz. Kitabım niye basılmıyor diye üniversite aleyhine dava açtı ama davayı kaybetti. Basılıp basılmayacağı idari bir karardır. Bu meseleyi basına taşıdığı sürece sıkıntılar devam edecektir. Bu hocamıza \'Biraz sabret\' diyoruz.\"

\'EŞİ REKTÖR ADAYI OLDUĞU İÇİN\'

Çalışmanın öncülüğünü yapan Prof.Dr. Nazmi Kozak\'ın eşinin yeni dönem rektör adayı olduğunu ileri süren Prof.Dr. Naci Gündoğan, “Hocamız üniversiteyi yıpratma maksadıyla bu tür şeyleri çıkarıyor. Bir menfaat umuyor olabilir, bu davranışını çok samimi bulmuyorum\" dedi.



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