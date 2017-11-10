7 bin 700 gönüllü ile 'Atatürk portresi' rekor denemesi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Toroslar Belediyesi\'nin organizasyonu ile toplanan 7 bin 700 gönüllü, \'Atatürk portresi\' oluşturarak rekor denemesi yaptı.

Toroslar İlçesi\'ndeki Cumhuriyet Meydanı\'na saat 07.00 itibariyle alınmaya başlanan vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek kayıt altına alındı. 3 hakem, 1 ressam, 1 mimar, 1 harita mühendisi, 1 avukat ve 1 iş güvenliği uzmanı olmak üzere 200 görevlinin çalıştığı organizasyonu, Guinness Türkiye Temsilcileri de takip ederek kayıt tuttu. Büyük bir heyecanla başlayan rekor denemesi, 10 bin kişinin altında bir katılım alınca bir takım aksaklıklar yaşandı. Megafon ile anons yapan görevliler, meydanın yan tarafında bulunan Çağdaşkent Anadolu Lisesi öğrencilerinin alana gelmesini istedi. Bunun üzerine yüzlerce öğrenci, okuldan çıkıp koşarak alana girdi. Katılımcı sayısı 7 bin 700 kişi olunca, havaya kaldırılması gereken 10 bin plakanın bir kısmı boşta kaldı. Katılımcılardan, ikişer adet plaka tutmaları istenince alanda yeniden bir karışıklık yaşandı. Bunun üzerine eline mikrofonu alarak alana giren Belediye Başkanı Hamit Tuna, dakikalarca katılımcıların arasında gezip uyarılarda bulunarak büyük ölçüde düzeni sağladı. Ardından tüm plakaları havaya kaldıran 7 bin 700 katılımcı, \'Atatürk portresi\' oluşturdu.

BU BİR REKORDUR

Daha önceki rekorun 4 bin 500 kişi ile kırıldığını hatırlatan Başkan Tuna, \"Hiç prova yapmadan, sadece davet edip buraya gelen, sabırla bizi dinlemek suretiyle önderimiz Atatürk\'ün hakka yürüyüşünün 79\'uncu ölüm yıl dönümünde manevi iklim içerisinde anmak çok güzeldi. Eksikler vardı. Antrenman yapmak gerekti, bunu biliyorduk. 8-10 bin insanı toplamak da mümkün değil. Son katılım sayısı 7 bin 700. Sıkıntı da ondan oldu. 10 bin insan adını yazdırmıştı. Eksik kaldığı için levhaları çift tutmak gerekti. Biraz karışıklık oldu ama bu bir rekordur\" dedi.

Elde edilen portrenin görüntüleri, Guinness temsilcileri tarafından merkeze gönderilip incelenecek. Onay alındığı takdirde ise, rekor denemesi Dünya Rekorlar Kitabına girecek.

FOTOĞRAF